Ya viene una de las épocas más bellas del año: la Navidad; prepárate para disfrutarla… Sin Límite

Llegó diciembre y con él muchas sorpresas. Prepárate para disfrutar de las tradicionales convivencias, los villancicos y escribir tu carta a Santa. Si no sabes cómo hacerla, aquí te presentamos algunos tips que te pueden ayudar. También te ayudamos a conocerlo mejor a través de su personalidad y la diferencia entre renos y duendes.

En otro tema, no dejes de consultar nuestra edición, donde encontrarás temas ecológicos, desde la importancia de reciclar hasta cuáles son los objetos biodegradables más comunes. ¡Explora tu mundo Sin Límite!





Las favoritas de Santa Claus





¡Es uno de los personajes más mágicos y queridos del mundo! Tiene muchas características especiales que lo hacen único. Físicamente, es un hombre grande y regordete, siempre feliz y lleno de energía. Su barriga redonda se sacude cuando se ríe, como si tuviera un "bowl lleno de gelatina". Lleva una larga barba blanca que es tan suave como la nieve. A veces se la acaricia mientras piensa en los deseos de los niños. Su cabello es blanco como el hielo, lo que muestra su sabiduría y lo hace parecer aún más mágico.

Siempre viste un traje rojo brillante con detalles blancos de peluche. Lleva un cinturón negro ancho y botas negras para caminar por la nieve. Además, usa un gorro rojo con un pompón blanco en la punta. ¡Es su sello distintivo!





Personalidad





Amable y cariñoso

Generoso

Alegre

Paciente y comprensivo

Trabajador





Habilidades





Viaja en un trineo mágico: Su trineo, tirado por renos voladores, puede recorrer el mundo entero en una sola noche. ¡Es más rápido que cualquier avión!

Lee las cartas de los niños: Con su magia, puede recibir millones de cartas y recordar lo que cada niño desea.

Sabe quién ha sido bueno: Gracias a su lista mágica, Santa sabe quién ha intentado portarse bien durante el año.

Entra por las chimeneas: Si una casa tiene chimenea, Santa la usa para dejar los regalos. Si no tiene, su magia lo ayuda a encontrar otra forma de entrar.

Entiende todos los idiomas: Santa puede leer cartas y hablar en cualquier idioma porque quiere entender a todos los niños del mundo.





Sus valores:





La importancia de la bondad y la generosidad.

El valor de compartir con los demás.

Que la Navidad es más que regalos: es un momento para pasar con la familia y los amigos.





Galletas

Para recuperar energías, y le gustan de todas: con chispas de chocolate, de avena, de jengibre y hasta las decoradas con colores navideños.









¡Hora de escribir! Carta para Santa





¿Sabías que escribirle a Santa Claus es una de las partes más emocionantes de la Navidad? Es como enviarle un mensaje a un amigo muy especial que vive en el Polo Norte. Esta acción es muy importante porque ayuda a que él sepa lo que deseas para la Navidad, pero también porque es una forma especial de conectar con la magia de estas fechas.

Cuando escribes, Santa puede aprender más sobre ti: qué cosas te hacen feliz, qué deseas y cómo ha sido tu año. ¡Le encanta saber de cada niño y niña del mundo! También te ayuda a pensar en todo lo bueno que te ha pasado durante el año y en las cosas que quieres mejorar. Es como un pequeño momento para pensar y agradecer.

En la carta puedes decirle no solo lo que quieres recibir, sino también cómo te sientes y hasta desearle cosas bonitas a él, a los duendes, a los renos o a otras personas. ¡Eso hace que la Navidad sea aún más especial!





Consejos:





Comienza con un saludo: Es importante empezar con algo bonito, como: "Querido Santa Claus,"

Así él sabe que es para él y se sentirá feliz al leer tu carta.

Háblale de ti: Cuéntale un poco sobre quién eres. Por ejemplo, puedes decir tu nombre, cuántos años tienes y algo que te gusta hacer, como jugar, leer o dibujar.

Cuéntale cómo has sido este año: No importa si no siempre has sido perfecto, Santa sabe que todos aprendemos y tratamos de mejorar. Puedes decirle algo como: "He intentado ser amable con mi familia y ayudar en casa. A veces me cuesta compartir, pero estoy trabajando en ello."

Pídele tus deseos: Ahora es el momento de pedir los regalos que te gustaría recibir. Puedes ser específico, pero también es bueno pedir cosas que no sean solo juguetes, como buenos momentos con tu familia o que otras personas también tengan una Navidad especial.

Agradece a Santa y sus ayudantes: Recuerda que Santa no trabaja solo. Los duendes hacen los juguetes, los renos lo ayudan a viajar y la Sra. Claus también colabora. Agradecer es una forma de demostrar que aprecias su esfuerzo.

Despedida: Termina con algo cariñoso, como: "Con mucho cariño"

Y luego tu nombre.





Para la carta…





Decora tu carta con dibujos o colores navideños. A Santa le encantan los detalles.

Escríbela con el corazón, porque Santa puede sentir la emoción en cada palabra.

Si quieres, puedes incluir algo extra, como una pregunta:

"¿Qué hacen los renos cuando no es Navidad?"

¡Seguro que le sacas una sonrisa!

Guárdala en un sobre de color rojo o verde, para que la vea de inmediato.





Sitio

Cuando termines, deja la carta en un lugar especial: bajo el árbol, junto a una ventana o en un buzón especial si tienes uno.





Duendes y renos… los grandes ayudantes

¡Estos personajes que están al lado de Santa Claus son súper importantes! Realizan maravillas para que todo esté listo antes de la Navidad. Trabajan en el Polo Norte y, durante los meses previos al 25 de diciembre, están muy ocupados preparando los regalos y asegurándose de que todo quede listo para el gran día.





Duendes





Construyen los juguetes: En un taller mágico lleno de herramientas y máquinas especiales, los duendes fabrican los juguetes que los niños piden en sus cartas. Son expertos en todo: hacen muñecas, carritos, juegos de mesa, peluches y ¡hasta videojuegos! Si alguna pieza no queda bien, la arreglan para que sea perfecta.

Empaquetan los regalos: Una vez que terminan los juguetes, otros equipos los envuelven en papeles de colores brillantes y los atan con lazos. ¡Todo tiene que verse hermoso cuando Santa lo entregue!

Leen las cartas: Algunos duendes trabajan en una oficina gigante donde llegan millones de cartas de todo el mundo. Ellos las leen con mucho cuidado para asegurarse de que Santa sepa exactamente qué desea cada niño y niña.

Verifican la lista de comportamiento: Santa tiene una lista mágica que le dice quién ha sido bueno o quién necesita mejorar. Los duendes revisan esta lista y la actualizan todo el tiempo. Pero no te preocupes, ellos saben que todos intentamos hacer lo mejor que podemos.

Cuidan el taller: Los duendes también limpian, organizan los materiales y mantienen todo funcionando. ¡El Polo Norte es un lugar muy ocupado y todo tiene que estar en orden!





Renos





Los renos tienen una misión especial: ¡asegurarse de que Santa pueda entregar todos los regalos en una sola noche! Aquí está cómo se preparan antes de Navidad:

Entrenamiento de vuelo: Aunque los renos ya saben volar, practican todo el año para mantenerse en forma. Saltan, vuelan en círculos y aprenden a esquivar cosas como montañas o árboles. ¡Es como una escuela para renos voladores!

Comen mucha comida mágica: Necesitan estar fuertes, así que comen una mezcla especial de zanahorias, avena y un polvo mágico que les da energía para volar por todo el mundo.

Revisan el trineo: Junto con los duendes, ayudan a probar el trineo de Santa para asegurarse de que sea rápido, resistente y capaz de cargar miles de regalos.

Se cuidan entre ellos: Son un equipo, así que siempre están ayudándose. Rudy (Rodolfo, el reno de la nariz roja) es muy bueno liderando cuando hay neblina, y los demás lo siguen.

El gran día: la víspera de Navidad: Cuando llega el 24 de diciembre, los duendes cargan todos los regalos en el trineo y revisan la lista final con Santa. Mientras tanto, los renos descansan y se preparan para su gran viaje. ¡Es un trabajo en equipo lleno de magia y alegría!

















Diferencias





-Los duendes trabajan principalmente en el taller, haciendo y organizando los regalos.

Son pequeños, con orejas puntiagudas, ropa colorida y sombreros divertidos.

-Los renos son los encargados de llevar esos regalos alrededor del mundo con Santa Claus.

Se distinguen por ser grandes, peludos, con cuernos y con gran habilidad para volar.





Ayuda al Planeta con reciclado o biodegradable

Foto: Freepik

Usar productos reciclados o biodegradables ayuda a cuidar el planeta y a proteger a los animales, las plantas y las personas. Cuando se utilizan productos hechos de materiales amigables con el medio ambiente, se evita que más basura termine en los basureros o en el océano.

Los productos biodegradables, como las cáscaras de frutas o las bolsas hechas de materiales naturales, se descomponen rápidamente y no dejan residuos tóxicos en el mundo.

De lo contrario, si los seres humanos siguen consumiendo cosas que no son recicladas o biodegradables, como plásticos de un solo uso, el planeta se llenará de basura que tarda cientos de años en desaparecer.





Reciclado





Cuando un objeto es reciclado, significa que no se desecha como basura, sino que se transforma en algo nuevo que se puede usar otra vez. Por ejemplo:

Una botella de plástico que tiras al contenedor de reciclaje puede convertirse en otra botella o incluso en ropa.

El papel que ya no usas puede transformarse en más papel.





Biodegradable





Un objeto biodegradable es aquel que, con el tiempo, se descompone de forma natural y desaparece sin causar daño al medio ambiente.

Las cáscaras de frutas, hojas y restos de comida son biodegradables porque se descomponen y se convierten en abono para las plantas.

Un juguete hecho de madera puede ser biodegradable si no tiene químicos.





Diferencias importantes





Reciclado: Se transforma en algo nuevo para ser reutilizado. Ejemplo: plásticos, vidrio, aluminio y papel.

Biodegradable: Desaparece de manera natural y vuelve a la tierra sin contaminar. Ejemplo: cáscaras de plátano o una servilleta de papel.





Biodegradables





Cáscaras de frutas y verduras.

Huesos de frutas (como duraznos o aguacates).

Pan o alimentos no procesados.

Hojas secas, ramas y pasto.

Flores y plantas secas.

Bolsas de papel o cartón no tratado.

Lana (como la de oveja).

Cáscaras de huevo.

Plumas o cabello.

Papel periódico, papel kraft y cajas de cartón sin tintas plásticas.

Platos, vasos y cubiertos hechos de bambú, hoja de maíz o caña de azúcar.

Bolsas de fécula de maíz o papel biodegradable.

Juguetes de madera natural o bambú.

Cepillos de dientes de bambú.





Se pueden reciclar





Piezas de automóviles o bicicletas.

Electrodomésticos o herramientas.

Ropa hecha de telas recicladas.

Alfombras o mantas.

Bolsas y accesorios.

Suelas de zapatos.

Alfombras de goma.

Material para parques infantiles o pistas deportivas.

Eco-ladrillos hechos con botellas plásticas.

Instrumentos musicales artesanales.