Yo no tomo personal que no se me haya invitado a reunión con AMLO: Espino

Lo anterior lo expresó el Senador chihuahuense del grupo parlamentario de Morena, Rafael Espino de la Peña, quien aclaró que fue una invitación para los legisladores de su bancada y partidos aliados en el Congreso de la Unión

Foto de: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Yo no tomó como personal el hecho de que no haya sido invitado a la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que fue una convocatoria para los que votaron a favor de las reformas a las leyes secundarias en materia electoral. Lo anterior lo expresó el Senador chihuahuense del grupo parlamentario de Morena, Rafael Espino de la Peña, quien aclaró que fue una invitación para los legisladores de su bancada y partidos aliados en el Congreso de la Unión, quienes votaron a favor de dichas reformas, del llamado Plan B del mandatario federal. "Yo emití mi voto de manera libre, consciente y haciendo un análisis del proyecto, lo que fue lo que motivó el razonamiento, pero yo sigo con los propósitos del Movimiento de la Cuarta Transformación", agregó el legislador chihuahuense. Descartó algún distanciamiento con el jefe del ejecutivo federal tras esta situación de no ser invitado a la reunión en Palacio Nacional, por lo que dijo que continuará trabajando desde el poder legislativo, en la Comisión Permanente como secretario, finalizó. A esta reunión tampoco fue convocado el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena, el Senador Ricardo Monreal. El pasado 20 de diciembre del presente, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo en Palacio Nacional una reunión con legisladores federales, donde reconoció su esfuerzo por consolidar reformas a favor del pueblo de México. "Es un acto de reconocimiento que implica a mujeres y hombres como ustedes, legisladores que hacen valer un concepto fundamental, la lealtad, ya que la lealtad más importante es la que se profesa al pueblo y al proyecto de transformación en beneficio del pueblo", mencionó el presidente. Asimismo en dicha reunión puntualizó los beneficios de elevar a rango constitucional el derecho a la pensión de adultos mayores y a personas con discapacidad, así como las becas a estudiantes en todo el país.

