"Yo venía muy dañado de la adicción": Carlos recuperó su vida en NA

Uno de los pasos que se piden realizar al momento de estar en proceso de recuperación por algún tipo de adicción, es que no hay excusa que valga para no asistir a una reunión, paso que Carlos tuvo que aprender luego de durar años en idas y vueltas de su grupo de Narcóticos Anónimos, hasta que desde el fondo de su abismo renovó su compromiso y paso a paso volvió a recuperar su vida, así lo declaró en la 3er Convención de Narcóticos Anónimos en Chihuahua.

Carlos, quien es miembro de NA, contó que luego de aceptar su adicción como una enfermedad, comenzó a acudir a un grupo de ayuda en Ciudad Juárez, donde logró llegar a un mes limpio cuando desde Texas se convirtieron en el grupo de Narcóticos Anónimos, cambiando la perspectiva que tenía sobre el proceso de recuperación.

“Fue un viaje maravilloso esto de la recuperación, sobre todo cuando llegaron los del grupo de Texas con sus abrazos, amor y respeto, el cual yo no entendía, ellos querían que hiciéramos servicios en otros lados y yo no entendía porque”, expresó Carlos.

De esta forma, contó que en un principio se sentía reacio a actuar con el mismo cariño que sus nuevos compañeros, debido a que era ajeno a las muestras de cariño, y tras varios meses se dio cuenta del porque sentía tanto desprecio hacia esta forma de recuperación.

“Yo venía muy dañado de la adicción como para abrirse con alguien que no fuera mi padrino”, resaltó que la enfermedad de la adicción es progresiva y mata al usuario a pesar de estar limpio, si este no se cuida, sino tiene una red de apoyo.

Gracias a que comenzó a realizar los pasos para estar limpio, fue que se dio cuenta del tipo de persona que había sido durante todo su tiempo antes de iniciar con la recuperación, lo cual, lo decepcionó, y comprendió que necesitaba hacer cambios.

Así, durante varios años parecía que su recuperación iba de maravilla debido a que el programa funciona si lo haces funcionar, empero que debido a una separación se tuvo que hacer cargo de sus hijos, lo que provocó que no encontrará el tiempo para asistir a sus reuniones, alejándose poco a poco del grupo.

El estrés, la abstinencia y la depresión se hicieron constantes en su vida, durante ocho años iba y venía de las reuniones, pasando por alto los pasos y volviendo a viejos pasos, eso sí, sin consumir ninguna sustancia.

Cuando se pensiono y sus hijos crecieron, la depresión lo consumía con un agujero negro, al punto en que llego a considerar el conseguir un arma de fuego y terminar con el dolor que sentía dentro.

No obstante, gracias a una coincidencia del destino, acudió a un lugar donde se realizan las reuniones de NA, donde escuchó sobre la convención que realizan en la capital de Chihuahua, a la cual acudió con la esperanza de encontrar motivación.

De esta forma, Carlos volvió a comunicarse con su padrino, contándole el dolor que sentía y los pensamientos que lo obsesionaban, volviendo a las reuniones y retomando los pasos para la recuperación.

“El primer paso no te lleva a ningún lado, pero te saca del abismo”, expresó Carlos, quien comentó que renovó su compromiso por necesidad, porque se dio cuenta que lo que padecía era una enfermedad y no un problema de moral.

“Esta enfermedad no tiene cura determinada, pero puede detenerse, y Narcóticos Anónimos me volvió a rescatar, me dio la oportunidad de volver a vivir”, finalizó.