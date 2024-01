Yonkes se adueñan de calles y banquetas de la ciudad

Decenas de autos, camionetas, pick ups, permanecen desvalijados y en el abandono sobre la vía pública, con evidente falta de uso de tiempo acumulado, que se puede percibir en la falta de auto partes, neumáticos desinflados, maleza y basura acumulada alrededor de ellos, que infringen el Reglamento de Limpia, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos no Peligrosos para el Municipio de Chihuahua.

Tal es el caso que se puede observar, en el norponiente de la ciudad, en la prolongación de la avenida Heroico Colegio Militar, a la altura de la calle Monte Albán, en la colonia Quintas Carolinas Etapa I, ha sido invadida por vehículos desarmados.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Los autos y las autopartes se encuentran sobre la banqueta, impidiendo el paso a las personas, en un carril de circulación, y en un terreno que divide la avenida principal de la prolongación.

Además, en la colonia Rosario, sobre la calle Justiniani, en la cuadra que se encuentra entre las calles 44 y 46, permanecen tres camionetas y un auto, estacionados en batería, obstruyendo el carril próximo a la banqueta, donde han permanecido desde hace tiempo, sin que los propietarios los utilicen, o los muevan de la calle. En la acera de enfrente, se puede ver lo que queda del chásis de una camioneta de color guinda, misma que ya no cuenta con llantas, asientos, cofre, ni algún tipo de equipamiento, que está colocada sobre la banqueta que fue construida para el paso de las personas, obligando a las familias que viven en el sector a caminar sobre la vía asfáltica.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

A lo largo de la calle 46, se encuentran locales de venta de autopartes, de los denominados yonkes, que al saturar el espacio dentro de sus establecimientos, sacan también pedacería de vehículos, y los dejan sobre la banqueta, como se aprecia a la altura de la calle J. J. Calvo, donde permanece un vehículo con plataforma tipo grúa en el carril pegado a la banqueta, que por las ponchaduras de las llantas y la basura acumulada alrededor, se muestra que tiene tiempo sin circular. Así mismo, en esa misma banqueta, está una camioneta, montada sobre unos soportes improvisados, porque ya no cuenta con neumáticos, sin puertas, y con algunas ventanas faltantes, y la leyenda en uno de sus vidrios de que está a la venta por partes.

Sobre la misma calle 46, pero a la altura de la calle Zubirán, en el exterior del Yonke Reza, aparcados sobre la banqueta de tierra están dos carcasas de vehículos, uno es un Nissan Platina, de color azul, y el otro, es un Chevy Monza, de color plateado, ambos sin llantas y en visible deterioro.

Siguiendo por la calle 46, hacia el Centro, en la calle Tamborel, hay un negocio de chatarrera, que tiene bloqueada la banqueta con los restos de dos camionetas, una de color guinda y la otra plateada, que se encuentran totalmente desarmadas, solo conservan la estructura metálica, que permanecen desde hace tiempo sobre la banqueta.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

En la zona sur de Chihuahua Capital, se detectó en la avenida Francisco R. Almada y calle 16 de Septiembre, el Yonke y Desponchado JV, donde se exhiben en el exterior del establecimiento algunos autos desvalijados, entre los que se pueden observar un auto Máxima, un Tsuru, un Honda, una camioneta, y otro del que se desconoce la marca. La mayoría muestran piezas faltantes, y están sobre la vía pública, en el terreno adyacente al negocio.

En la zona de Cerro Grande, sobre la avenida Nueva España, a la altura de la calle 76 y Media, hay un grupo de vehículos desarmados sobre la banqueta, puestos en batería para no obstruir los carriles de circulación, pero que no dejan espacio a los peatones para caminar de forma adecuada. La mayoría de estos vehículos son camionetas, y algunos autos.

En la zona de Granjas del Cerro Grande, a dos cuadras del periférico Francisco R. Almada, en la calle Guadalupe Ramos, el exceso de vehículos desarmados ha provocado que sean colocados en el exterior de un yonke, de tal forma, que los autos más chicos fueron acomodados sobre otros de mayor tamaño, formando dos hileras hacia arriba, a lo largo de la barda.

Vecinos del sector han expresado su preocupación de pasar junto a ese depósito de vehículos desvalijados improvisado, por el temor de que pueda caer sobre ellos una de las torres de autos.

Es de destacar que el Reglamento de Limpia, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos no Peligrosos para el Municipio de Chihuahua, en el Capítulo IV, que aborda el tema de las prohibiciones, en el artículo 37, numeral XVI, detalla que queda prohibido abandonar en la vía pública vehículos automotores.

Y posteriormente, en el artículo 39, del Capítulo V, sobre el procedimiento para la limpieza de lotes baldíos e inmuebles abandonados y retiro de muebles en la vía pública, señala que para aquellos vehículos abandonados, o que no estén en condiciones de circular, se realizará inspección del mueble, recabando pruebas visuales que denotan la situación actual del mismo, y con los datos de identificación, o bien, asentando la ausencia de los mismos.

Luego de la inspección, en caso de existir datos que hagan presumible la identificación del propietario, se solicitará por oficio a la autoridad competente, en este caso la Subdirección de Vialidad, del Gobierno del Estado de Chihuahua, que corrobore los datos de identificación de vehículo abandonado y proporcione la información del propietario.

En el artículo, se detalla que si los datos de identificación del vehículo corresponden con los proporcionados mediante oficio por la autoridad competente y se cuenta además con la información del propietario, se solicitará a la autoridad estatal que retire el vehículo de la vía pública.

En el caso de que el vehículo abandonado no cuente con datos de identificación; o si es que de los oficios que rinda la autoridad competente se desprende que no es posible identificar al propietario, la dirección colocará un aviso en el vehículo abandonado informando que procederá a su retiro en un término que no excederá de 24 horas y transcurrido el término se retirará el vehículo de la vía pública.

Para lo cual, se levantará el acta donde se consten las evidencias que motivaron para proceder con el retiro del vehículo abandonado, mismo que será resguardado y tasado por peritos.

Para finalizar, se fijarán avisos en los que se dará a conocer en la medida de lo posible las características del auto, el lugar de donde se retiró y la fecha en que fue retirado, que se publicarán durante un mes, de diez en diez días, en el tablero de avisos de la Presidencia Municipal y/o en la página de Internet del Municipio. Si no fuera reclamado, se rematará.