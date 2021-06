Cierra campaña Geo Bujanda en Riberas de Sacramento

Geo Bujanda, La candidata a la diputación local por el distrito 12, cerró con broche de oro las actividades de su campaña. Por la tarde de ayer en el parque central de Riberas de Sacramento, tuvo lugar dicho evento en donde estuvieron presentes simpatizantes del PAN, amigos, familiares así como otros candidatos de su partido.

Bujanda agradeció la presencia del candidato a la presidencia municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, de la postulante a Síndica, Olivia Franco, de su suplente Mague Blackaller así como de su amiga y compañera de bancada la Diputada Blanca Gámez.

“Gracias a todas y todos por acompañarnos hoy y todos estos días que han sido muy intensos pero también enriquecedores. El reto que tenemos este domingo es grande. Esta puede ser la última elección democrática del país, que no se quede nadie sin votar este 6 de junio, no dejemos que Chihuahua retroceda, vamos hacia adelante” señaló la panista.

Así mismo Geo Bujanda, dijo que no permitirá que los gobiernos de Morena continúen quitándole a las familias chihuahuenses cosas tan indispensables, por lo que hizo el reclamo de que actualmente el gobierno Federal eliminó los refugios para mujeres, los medicamento para las y los niños con cáncer, así como las estancias infantiles.

“Quienes están aquí no me dejarán mentir en el seguro no hay medicamentos, no hay insulina, no hay casi nada. No vamos a permitir que eso siga pasando, estoy segura que de la mano Maru Campos, Marco Bonilla y una servidora vamos a defender los derechos del pueblo de Chihuahua. Nos falta mucho por hacer pero tengan la certeza que en nosotros tendrán un aliado. Que no se quede nadie sin votar este 6 de junio” puntualizó la candidata.

Finalmente, Geo Bujanda refrendó su compromiso con la ciudadanía y señaló que así como la gente de Riberas es geste trabajadora y de esfuerzo, ella no se detendrá para lograr brindar a las y los vecinos del distrito 12, mejores condiciones de vida.