Cierran Congreso por Coronavirus y aprueban dictamen de Transporte

El líder de transportistas en el estado de Chihuahua, Francisco Lozoya, dijo que tanto el Gobierno del Estado, como los diputados del Congreso del Estado, le han mentido al gremio de transporte, al cerrar el edificio legislativo con pretexto del Coronavirus y de paso aprobar el dictamen de la nueva Ley de Transporte Público en el Estado de Chihuahua.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

“Nos comentaron que ahora que nos dejaron fuera por el Coronavirus, abusaron en un acto tan mezquino, el viernes nos dijeron que cuando estuvieran hechas las correcciones nos convocarían a revisarlas, ayer en la noche nos dicen que no se podrá hacer análisis por el Coronavirus, es un acto tan ruin y tan bajo y ahora aprobaron el dictamen” comentó el líder de transporte.

Comentaron que los diputados Carmen Estrada, Roció González, Jesús Valenciano y el Profe Para fueron los que votaron a favor del dictamen, mientras que la Diputada Marisela Sáenz no asistió, por lo que esperan que en la tarde entre las 17 horas, puedan votarlo en el pleno, por lo que podrían tomar acciones en consecuencia.

El líder trasportista, comentó que van a tomar acciones en concreto por este acto para adelantar la Ley de Transporte, en lo que podrían considerar el paro de todo el gremio a nivel estatal, sin embargo, no quisieron adelantar hasta que se concentre una acción que determinen todos los involucrados.

“Van a convocar en la tarde, van a citar a pleno, no sabemos la hora exacta y no podemos esperar otra cosa más que lo mismo, nos mintieron en Palacio de Gobierno, en Congreso, en 10 minutos aprobaron el dictamen, ¿dónde quedo la palabra?, no podemos confiar en políticos porque dijeron que no se iba a aprobar hasta que se censara a los concesionarios” comentó.