Cierran filas con Maru; por Chihuahua, alianza inédita

La candidata del PRI a la gubernatura Graciela Ortiz González oficializó su apoyo para la candidata del PAN y PRD, María Eugenia Campos, a quien calificó como la única opción para ponerle un freno al avance de Morena; asimismo reiteró que pese a que brinda su apoyo a la panista, no declinará de su candidatura y brindará todo su apoyo y respaldo a los candidatos del PRI a las diputaciones, alcaldías y sindicaturas.

Lo anterior durante un evento en donde los excandidatos Alejandro Díaz, de FxM y María Eugenia Baeza, de RSP, así como líderes empresariales y reconocidos actores políticos de la entidad, también reiteraron su apoyo al proyecto político de la candidata del PAN.

María Eugenia Campos agradeció a todos los que se han unido a su proyecto, dejando de lado las diferencias partidistas, priorizando el bienestar para Chihuahua y la ciudadanía, para generar resultados y trabajar todos en un sueño común para poner en alto el nombre de este estado.

“Hoy estamos aquí para defender Chihuahua, les agradezco a todos y en especial a la maestra Graciela Ortiz González, que nos acompaña en este momento; celebro la altura y el compromiso que tienen para Chihuahua quienes se han sumado a este proyecto”, señaló Campos Galván, refiriéndose a Alejandro Díaz, María Eugenia Baeza y Graciela Ortiz.

La candidata panista hizo énfasis en que el frente común es de Chihuahua para los chihuahuenses, por lo que reiteró que no defraudará a los ciudadanos.

Por su parte la priista Graciela Ortiz calificó este hecho como algo histórico, un hito que será recordado, porque tanto los priistas como los panistas y los actores que se han sumado a dicho frente común trabajarán todos por Chihuahua.

“He trabajado toda mi vida en Chihuahua, por más de 30 años me ha tocado caminar todo el estado, conozco a mi gente, a los chihuahuenses y conozco que con una conducción adecuada, Chihuahua puede salir adelante”, sostuvo Ortiz González.

Destacó que este proceso electoral no es una elección más, sino que es una elección en donde se juega el destino del país; manifestó que es en el estado de Chihuahua, en donde se inició la Revolución, también fue en donde se inició la democracia, es un gran estado que tiene historia y que tiene destino, por lo que seguramente a partir de la generosidad y la altura de miras a largo plazo se podrá hacer algo histórico que tendrá relevancia nacional.

Reconoció que en el plano federal se unieron el PAN, PRI y PRD para poner un alto al desmantelamiento de las instituciones, a las acciones que tanto han dañado al país y que emanan del gobierno federal, lo que pone en riesgo la vida de los mexicanos tal y como la conocemos.

Aseguró que si el país cae en manos de Morena, ya no habrá marcha atrás y México ya no tendrá remedio, motivo por el cual no se deben permitir ideologías ni conductas extrañas que denigran y agravian a los ciudadanos; asimismo lamentó que quienes integran la 4T han desmantelado y aniquilado la vida como la conocemos, porque están obsesionados con la incorporación en México de regímenes que no tienen nada que ver con esta realidad.

De igual forma recordó que a la mayoría de ellos los conoció hace años, a algunos en el Senado de la República, y conoce de antemano los discursos que han emitido en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina y Brasil, y es justo eso lo que quieren para México; por lo anterior reiteró a la candidata del PAN, María Eugenia Campos, que tiene una gran responsabilidad histórica.

Graciela Ortiz explicó que acompañará a los candidatos del PRI a las alcaldías, sindicaturas y diputaciones, porque está convencida de que el PRI sabe gobernar, sin embargo en lo que respecta a la gubernatura, su apoyo será para Campos Galván.

En el evento estuvieron presentes los diputados Rosa Isela Gaytán, Fernando Álvarez Monge, Alejandro Gloria, Georgina Bujanda, Rocío González, Claudia Lastra, Alan Falomir, Mario Mata, así como el empresario Luis Corral, Jorge Cruz Camberos, Héctor Luján, además de los panistas Rocío Reza, Francisco Navarro, Luis Serrato; los candidatos Marco Bonilla, Alfredo Chávez, Mario Vázquez, Claudia Rivas, Laura Contreras, Graciela Rojas; los perredistas José Luis Acosta, Pavel Aguilar, Nohemí Aguilar, Brenda Acosta; los deportistas, Rodrigo Montoya, Natalia Hernández y Javier Mar, así como líderes sociales como Salvador Alcántar, Francisco Salcido, Francisco Lozoya, Hermes Sandoval, entre otros.

