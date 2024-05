Cierran padres de familia y alumnos el Conalep 2; señalan malos tratos

Durante la mañana de este lunes, estudiantes y padres de familia se dieron cita en el CONALEP Campus 2, al norte de la ciudad, en donde cerraron las puertas de la escuela como manifestación por una inconformidad generalizada en la falta de atención de los directivos de la institución.

Las autoridades educativas de dicho plantel estuvieron enteradas en todo momento de que se realizaría la manifestación a temprana hora afuera de la escuela, esto, debido a que sabían que a través de WhatsApp se había creado un grupo con la intención de organizar acciones contrarias al buen funcionamiento del plantel.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

No obstante, que la acción fuera conocida por las autoridades del Conalep no fue impedimento para que los alumnos y sus padres se plantaran afuera del campus 2 que se encuentra ubicado en la colonia Revolución, entre las calles María Helena Hernández y 2 de Octubre, para divulgar su postura ante el trato que han recibido por parte de la escuela.

De esta forma, pancartas fueron pegados en la entrada del plantel, dónde se podían leer leyendas como "Fuera Homofobia", "la educación no se vende" y "educación digna", entre otras consignas que muestran el descontento, tanto de los estudiantes, como de los padres de familia.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Olga Lozano, una de las madres de familia, dijo que los maestros deben atender a los alumnos de forma digna y amable, en razón de que no les hacen caso o les brindan malos tratos en clase.

Asimismo, los estudiantes enviaron a los medios de comunicación un boletín informativo donde se explica que este lunes 13 de mayo se convocó a las y los alumnos del CONALEP plantel 219 a una manifestación pasiva con pancartas, debido a que se encuentran cansados de diversos sucesos que ocurren a diario en el plantel.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Ante estos hechos, los alumnos indicaron en el boletín que las inconformidades solo quedan en silencio con amenazas e infringiendo miedo para que no se le dé solución a los múltiples conflictos que se presenten en dicho plantel.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Asimismo, los alumnos añadieron que ni los directivos ni el personal administrativo solucionan las quejas y los mismos padres de familia expresaron que lo expuesto es verdad: “si aquí también los atacan ¿cómo esperan que reaccionen?”, comentó una de las madres durante la manifestación.

Son múltiples los padres de familia que se han tomado el tiempo para que tomen una solución, “mamá no te metas porque si no me va peor”, mencionó otra de las madres de familia que acompañó a su hija. Por lo mismo, piden que no se tomen represalias ante los menores que se manifestaron.