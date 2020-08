Cierre de carreteras y violencia no resolverán el problema: CCE

“El Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua, al igual que la ciudadanía se solidarizan con el sector agropecuario de la zona centro-sur de la entidad, quienes se han manifestado por motivos de la extracción del agua de las presas La Boquilla, Las Vírgenes y El Granero, reiterando la importante necesidad de privilegiar el hídrico” manifestó el CCE ante el problema actual.

Aunado a esto, la misiva emitida por el consejo empresarial señala que “la atención conciliatoria de las inquietudes de los productores serán atendidas por las autoridades del Gobierno del Estado quienes gracias a la representación como autoridad en la entidad, defenderá el recurso ante el Gobierno Federal llegando urgentemente a un acuerdo en beneficio de todos”.

No obstante señalan que los bloqueos de vías de comunicación no son una opción y no puede sostenerse por más tiempo ya que afecta al resto de la actividad económica en el estado “solicitamos puedan ser liberadas de forma inmediata privilegiando el Estado de Derecho en la entidad”.

Además puntualizan que las acciones de violencia o atentar contra instituciones públicas no solucionará el conflicto, esa solución sólo llegará por la vía pacífica y sin tintes políticos hacia la defensa del agua.

“La producción de alimentos y generación de empleo debe ser una prioridad para nuestros Gobiernos y no se debe ser omiso en atender las inquietudes de quienes las generan” finaliza la misiva.





