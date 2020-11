Cinco de cada 10 menores son víctimas de violencia en el hogar

Cinco de cada 10 menores de edad que viven en el estado ha sufrido algún tipo de violencia dentro del hogar en al menos una ocasión, muestra el documento "Riesgos de la infancia en Chihuahua", elaborado por Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

De acuerdo con el estudio, el apartado de violencia revela que el maltrato se presenta de muchas maneras.

En el hogar, 1 de cada 10 menores son víctimas de insultos; el 12% es golpeado con un cinto y el 10% con otro tipo de golpes.

En total, 50% manifestó ser víctima de por lo menos un tipo de violencia en el hogar. En un 5% de los casos, esta violencia llega a niveles extremos de requerir atención médica por este motivo.

En el caso de la escuela, 45% manifiesta haber sido víctima de algún tipo de violencia.

Aunado a la violencia presencial, está aquella que se genera a través de redes sociales, de tal manera que tres de cada 10 menores, refieren haber sido víctima de burlas, hostigamiento y amenazas por parte de conocidos.

En Chihuahua, las razones del por qué no se denuncia el delito de violencia dentro de los hogares o en el ambiente escolar, es porque el 28% de las víctimas no se quiere meter en problemas, mientras que el 20% cree que denunciar no resolverá el problema; el 14% considera que la denuncia no cambiará las cosas, en tanto que 11% no sabe cómo hacerlo, porcentaje similar mencionó que no lo hacía por otras razones.

Aunado a lo anterior, se encuentra el hecho de que gran parte de los casos de maltrato a niñas y adolescentes ocurren por parte de padres, padrastros, hermanos, o amigos de la familia, y esto deriva en que el delito se convierta en un hecho silencioso que queda impune y cuyo patrón se repite una y otra vez.

También se encuentra el factor del desconocimiento, pues todavía muchas personas llegan a considerar “normal” el que se les humille, grite, denigre, acose e incuso golpee.

Si bien la mayor parte de las y los menores que son víctimas de violencia refieren que es el maltrato a través de gritos e insultos lo que más reciben, esto está clasificado como una forma de violentar a personas de cualquier edad o género.

Destaca que la mayor parte de quienes son víctimas de maltrato verbal no lo denuncian y normalizan el hecho, y posteriormente se presentan otras formas de violencia, como golpes e incluso violencia económica o sexual.

Aunado a las cifras que muestra el estudio “Riesgos de la infancia en Chihuahua”, se encuentran las cifras arrojadas por distintas dependencias y organismos a lo largo de la pandemia. Si bien es cierto que la violencia se presenta en una parte considerable de la población, el confinamiento ha dado pie a que la violencia e intolerancia sea mayor.

Principalmente, se señala que son varones quienes maltratan a menores de edad y mujeres, debido a que no están acostumbrados a pasar tiempo juntos en un mismo sitio, además de que se atribuye a problemas económicos por desempleo y despidos y un marcado incremento en el consumo de bebidas embriagantes.









