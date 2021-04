Circula en redes sociales grito de #JusticiaParaAraly

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de M. (@manisgongora)

El pasado 03 de abril se cumplió un año de que encontraran sin vida a la joven, María Araly Quiñonez Aranda. En las redes sociales, se ha desplegado una campaña para exigir a la Fiscalía Especializada de la Mujer y a los tres niveles de gobierno que den respuestas en torno al caso.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En Facebook, Twitter e Instagram, conocidos y allegados a la causa han posteado fotografías, ilustraciones y textos donde se hace énfasis en que no se han comunicado avances acerca del homicidio. Araly, tenía 33 años de edad y fue hallada al interior de su vivienda ubicada en las calles 20 Noviembre y Segunda, en el centro de la Capital. Su cuerpo, presentaba signos de violencia.

Imagen: cortesía

Con el lema #JusticiaParaAraly y la etiqueta en Instagram de: @javier_corral @marucamposchih @fiscaliachihuahua @femchihuahuafge así como en Facebook de: @Fiscaliadelamujer / @javiercorraljurado / @MaruCamposG y Twitter: @Fiscalia_Chih / @Javier_Corral / @MaruCampos_G sus seres cercanos intentan volcar la atención a su memoria.

Imagen: cortesía

La madre de la joven, la señora María Reyes Aranda Pallares, comentó a esta redacción que algunas semanas posteriores al asesinato de su hija, la Fiscalía se comunicaba con ella, sin embargo a un año de los hechos dice tener los mismos datos: desconoce el móvil y la identidad del responsable.

“No tengo ninguna información nueva, estoy como al principio (…) yo nada más le pido a Dios por mi hija y gracias a Dios que la pude sepultar. No imagino que sea para las familias que ni siquiera tienen eso”.

La señora comentó cómo en un inicio se sintió desesperada y con ganas de gritarlo, pero dice no poder hacer más, sino esperar exista una respuesta. “No sé qué pase, si tengan demasiado trabajo, si no se da continuidad, pero no tengo más información”.

Imagen: cortesía