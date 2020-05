Ciudadanos siguen avanzando y rompiendo medidas de seguridad ante Covid-19

A pesar de sumar ya en las últimas 24 horas 76 casos, dos personas recuperadas, 60 sospechosas, y dos defunciones por Covid-19, y las recomendaciones echas por la alcaldesa de no pensar que ya se puede volver a las calles, la ciudadanía sigue avanzando en romper las medidas de seguridad, ya que en días pasados se informó sobre el amontonamiento de gente en las unidades de transporte urbano está sigue sin regularse.

Tal es el caso de las paradas de camión en diferentes puntos de la ciudad donde no existe la sana distancia, ni mucho menos quien regule que se cumpla, si bien es cierto los choferes hacen su esfuerzo no solo por la salud de la gente si no por la propia, cada día las personas siguen perdiendo la responsabilidad de cuidarse y cuidar a los demás.Recordemos que el doctor Arturo Valenzuela Zorrilla informó en su conferencia diaria sobre el virus, que chihuahua tiene ya 263 casos, de los cuales el 65% son hombres, y el 35% mujeres, en edades de los 45 a los 65 años de edad.

