Clausura de cinco días a restaurantes que no acaten restricciones sanitarias

El secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta, señaló las medidas sancionadoras en contra de restaurantes que no acaten las medidas de restricción e higiene: podrán ser cerrados en un periodo de cinco días a fin de evitar reincidencia entre este gremio que ha sido considerado como esencial.

Dijo que serán más severos en las sanciones, buscando que una clausura no sea de un día para aquellos negocios que incumplan, sino que elevarán la sanción a los cinco días cerrados si no acatan las medidas de restricción sanitaria, por lo que exhortó a que cumplan con las medidas ya acordadas por el sector y el Gobierno del Estado.

“Vamos a trabajar con el comercio y los restaurantes, hay que buscar una fórmula para que no nos lleven de regreso, nos llevaron a una serie de medidas que no se siguieron, no tuvimos la precaución ni forma de dar seguimiento, vamos a trabajar para ver en qué forma podemos permitir una apertura y en qué forma”, mencionó.

Reiteró que las Células Covid van a continuar durante todo lo que resta de la pandemia, para que se cumpla con las restricciones para poder salir adelante ya que como autoridad van a continuar supervisando el cumplimiento más severo en las acciones que “no queremos aplicarlo, pero lo vamos a hacer”.

El secretario general de Gobierno recordó que en muchos de los restaurantes se cumplió con el 50% del aforo, pero no con el número de personas por mesa, lo que generó cercanía y a su vez contagio, “para abrir en rojo, tenemos que buscar la forma de que no nos vuelva a pasar”.

Agregó que se buscará una forma con los comercios y restaurantes, para trabajar con ellos para lograrlo, ya que reconoció que existe una urgencia del sector y los clientes, esto siempre viendo por la integridad de las personas, para poder sobrevivir y subsistir este tipo de negocios en el estado.

En compañía de la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega, explicó que se implementa una estrategia de trabajo con los diversos sectores productivos de la entidad, mediante el diálogo y la coordinación, a fin de reinventar espacios que permitan adaptarse a la nueva realidad, garantizar la salud y evitar riesgos de contagio.

Por tal motivo en los últimos 10 días ha sostenido 18 reuniones con distintos sectores productivos “buscando construir juntos esta nueva normalidad, con propuestas en conjunto, de cómo podemos abrir más espacios de sectores económicos, sin tener un riesgo mayor de contagio del virus”.

La funcionaria estatal destacó que el gran reto es llevar buenas prácticas a los distintos sectores, ya que cada uno tiene sus particularidades, motivo por el cual se han establecido mesas de trabajo, para encontrar en coordinación las formas seguras de operar.

Indicó que como parte de este proceso de readaptación, Chihuahua se enfoca en llevar a cabo la certificación de empresas como centros de trabajo seguros (a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social), para salvaguardar la salud de sus colaboradores y usuarios, lo que requiere de un gran apoyo y entendimiento de parte de los sectores productivos.

La secretaria dio a conocer que ha sostenido reuniones con la presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de Chihuahua, donde han participado otros organismos, como el Consejo Coordinador Empresarial del Municipio de Chihuahua, a fin de recabar de manera directa las propuestas y peticiones, además de compartirles la visión de Gobierno del Estado en esta materia.

Expuso que se pudo lograr incrementar el aforo en ocupación hotelera a un 30%, durante el semáforo rojo modificado, propuesta que se presentó previamente ante el Consejo Estatal de Salud, acompañada de un protocolo que les fue compartido por el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez, Rogelio Ramos, que consta de un proceso seguro de rotación y sanitización de habitaciones.

También indicó que al ser el sector de restauranteros uno de los grupos de empresarios que se han visto más afectados, se llevará a cabo una reunión, a fin de encontrar la forma de reinventar la operación de su negocio, para que puedan generar ingresos, pero que no sean un punto de contagio.

“Viene el mes de diciembre, un mes muy importante que puede ayudar a lograr la recuperación en los negocios que tienen ya unas finanzas muy dañadas. La verdad es que hay negocios que han cerrado, y si no les damos una válvula de escape pueden cerrar muchos más”, concluyó.

