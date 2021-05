Clausuran obra de instalación de drenaje en Vistas Cerro Grande

“Nos enfrentamos a una arbitrariedad del Municipio, que está como el perro del hortelano, ni come ni deja comer”, arremetió Ernesto Visconti, candidato de Movimiento Ciudadano a diputado federal por el Distrito 08, ante la clausura de las obras de instalación de drenaje que apenas iniciaron el martes 27 de abril en la calle Granjeles de Vistas Cerro Grande, encabezadas por el aspirante a la gubernatura Alfredo Lozoya.

Como antecedente dejó claro que esta colonia tiene 27 años sin drenaje, “sistemáticamente, administración tras administración, los vecinos han acudido al Municipio a pedir que se ponga el drenaje y los servicios básicos, incluyendo el pavimento, y administración tras administración los han devuelto, les han puesto pretextos”, señaló.

Añadió que les cotizan la obra por más de un millón de pesos, mientras que ellos la están haciendo la obra con un costo 10 veces menor, “con precios reales, sin meterle la mano al cajón, como dice el Caballo Lozoya, sin estar lucrando con la necesidad del pueblo”.

Asimismo, que están donando la obra con su propio capital, porque conocen y han venido documentando desde hace ocho meses la problemática de 170 colonias que están en el olvido.

Indicó que habrán de acudir para ver los motivos, “el Municipio no quiere dejar ese negocio, porque es un negocio, obvio. Y no puede exigir que estemos dentro de la ley, porque el mismo Municipio está fuera de la ley, está incumpliendo con los derechos humanos, no está trayendo servicios básicos a esta colonia”, afirmó.

Acusó que “estos gobiernos se han caracterizado por tener en el abandono todas estas colonias, han apostado por hacer obras sobreevaluadas como la turboglorieta, que de 20 millones de pesos terminó costando 42 millones. Están viendo únicamente por sus intereses personales y de su bolsillo, no vamos a permitirlo”, dijo, rompiendo el sello de clausura.

“Se va a llevar hasta la conclusión porque no somos gente que dejemos las cosas a la mitad, estamos dentro”, advirtió.

Aseguró que le tiene sin cuidado el plazo que les dieron para parar la obra el próximo lunes.

“Dejaron un citatorio porque quieren los permisos, que les voy a pedir yo a ellos, con qué derecho y con qué permiso dejaron en el abandono a esta colonia más de 20 años”.

Indicó que con esta obra serán beneficiada directo o indirectamente hasta 300 familias, porque ya no va a haber agua residual en la calle, ya no se va a derramar agua infectada, que al secarse se levanta el polvo y afecta a niños y adultos mayores provocándoles conjuntivitis y alergias

“De qué se trata, no hacen las cosas y no dejan hacer tampoco, ponen trabas, peros. No es así, debemos ser más responsables, que se duelan más de las problemáticas de la sociedad, que se interesen en las carencias y necesidades básicas”, clamó.

“Nosotros, Movimiento Ciudadano, el Caballo Lozoya, su servidor, todos estamos escuchando y actuando en consecuencia, estamos llevando las obras. Esto es sólo el inicio de lo que viene, nos interesa realmente una evolución para nuestro estado, para nuestra ciudad”, concluyó.