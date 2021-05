Clausuraron 12 establecimientos por incumplir medidas sanitarias

La Dirección General de Gobierno informó que del 28 al 30 de mayo las Células Mixtas, encargadas de ejecutar los operativos para vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias para reducir el riesgo de contagios de Covid-19, realizaron la clausura de 12 establecimientos por incumplimiento de las mismas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En este sentido se detallan a continuación los resultados obtenidos dentro de las actividades realizadas en los dispositivos de vigilancia, tanto a establecimientos que cuentan con licencia o permiso para venta de alcohol como a domicilios particulares.

Cifras

Inspecciones: 45,491

Desalojos por incumplimiento de medidas: 787

Clausuras: 723

Actas administrativas: 1,568

Chihuahua capital

Inspecciones: 389

Desalojos por incumplimiento de medidas: 7

Clausuras: 9

Actas administrativas: 11

Ciudad Juárez

Inspecciones: 198

Desalojos por incumplimiento de medidas: 0

Clausuras: 3

Actas administrativas: 13

Dentro de los operativos destacan las clausuras de los siguientes establecimientos:

-After del After: No contar con licencia o permiso correspondiente, además se detecta funcionando en desacato a los acuerdos emitidos al tener exceso de aforo. Se procedió a desalojar a 500 personas, clausura del establecimiento y decomiso de 70 latas de cerveza y seis botellas de licor.

-El Ausente: Se detecta funcionando en desacato a los acuerdos al detectar exceso de aforo. Se desalojó a 107 personas y clausuró el establecimiento.

-Carril Rancho de En Medio: Omisión a los acuerdos 102/2020, 074/2021. Se realizó acta, desalojo y clausura.

-Arena de rodeo Carlos Ochoa Godoy: Se identificó exceso de aforo y omisión a los Acuerdos 102/2020, 074/2021. Se realizó acta, desalojo y clausura.

Tres granjas particulares por realizar eventos sin contar con el permiso correspondiente.

Debido a lo anterior, la Dirección General de Gobierno exhorta a los dueños de establecimientos y ciudadanía en general a respetar las disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias.