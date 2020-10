Comparecerá Gobernador ante Congreso del Estado por situación del agua

El gobernador Javier Corral comparecerá ante el Congreso del Estado este jueves 8 de octubre, para explicar a legisladoras y legisladores, la situación del agua de las presas de Chihuahua y el conflicto generado en torno al cumplimiento del Tratado Internacional de Aguas de 1944.

El mandatario estatal hablará ante el Pleno del Congreso del Estado a las 11:00 horas, para presentar una relatoría de lo ocurrido desde hace meses y compartir la situación actual que enfrentan Chihuahua y sus productores agrícolas.

Antes de su participación, una Comisión Especial de Cortesía introducirá al gobernador hacia Recinto Legislativo.

Conforme al acuerdo número 0603/2020 del Primer Periodo Ordinario, después de la relatoría inicial de Javier Corral, habrá la participación de una diputada o diputado por cada uno de los grupos parlamentarios y representantes de los diferentes partidos con presencia en el Congreso.

El titular del Ejecutivo estatal podrá responder a cada una de las intervenciones realizadas por los legisladores.

“Quiero decir que cuando tomé posesión como gobernador, en mi discurso de toma de protesta dije que estaría siempre abierto, siempre disponible para cuando el Congreso de Chihuahua decidiera invitarme a comparecer sobre cualquier tema de interés para la comunidad”, dijo Javier Corral en el programa En Línea Directa con el Gobernador que se transmite cada semana por el Canal 28.

“Me gustaría poder invitar a la gente a que siga este encuentro. Fuera de las invitaciones formales, protocolarias o la comparecencia que año con año realizo para la entrega de mi informe, esta es la primera comparecencia que para un tema específico me convoca el Congreso y yo he estado dispuesto no solo a aceptar, sino a realizar con gusto, porque veo en ello también una oportunidad de retroalimentación y sobre todo de información para la sociedad chihuahuense, ojalá que la puedan seguir”, expresó.

