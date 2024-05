Con mayor presencia de garrapatas colonias de la periferia de las zonas sur, oriente y norte

Las colonias de la periferia de las zonas sur, oriente y norte, son las zonas donde se ha reportado mayor presencia de fauna nociva, como las garrapatas, que representan un gran riesgo por ser transmisoras de rickettsia, a través de la mordedura, enfermedad que puede llegar a ser mortal para los humanos.

El director del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud, del Gobierno Municipal de Chihuahua, doctor Luis Arrieta compartió que para combatir esta situación, se implementa la estrategia El Patio de mi Casa, que es un programa constante del Instituto Municipal de Agua y Saneamiento para la prevención de la rickettsiosis, que es una enfermedad que afecta de forma importante a Chihuahua.

“En el norte de la ciudad, la colonia Riberas de Sacramento, ha llegado a tener mucha presencia. Hacia el oriente, está Punta Oriente, por ejemplo; otro es Cerro Grande, donde tenemos que tener muchísima presencia. En estas zonas rojas o identificadas hacemos un constante barrido y vamos unas dos o tres veces, según los casos. Además, atendemos lo que la ciudadanía nos va pidiendo, y llevamos nuestro programa, primero con el destilichadero, y luego con la fumigación y desparasitación de mascotas”, indicó el doctor Arrieta.

La estrategia consiste en realizar el destilichadero, fumigación contra la garrapata; y se acompaña con la esterilización de mascotas y también, con ecto desparasitación, que es darle una sustancia al perro para que no se infecte de garrapatas, que la garrapata no muerda al ser humano y no se infecte con rickettsiosis. Por parte de la Jurisdicción Sanitaria Número 1, del Gobierno del Estado, se encarga de la aplicación de la vacuna antirrábica.

En el transcurso de esta semana, del martes 4 al miércoles 5 de junio, acudirá a la colonia Sierra Azul; la siguiente semana, martes 11 y miércoles 12, la atención será en Praderas del Sur; del martes 18, en la etapa I de la colonia Chihuahua 2000; el miércoles 19 de junio, en la colonia Cafetales; el martes 25 en la colonia Pavis Borunda, y finaliza el miércoles 26 de junio en la colonia Roma Sur.

“Es una enfermedad completamente prevenible, para lo cual se requiere la identificación de garrapatas en nuestra casa, desparasitar a mascotas y su esterilización, para prevenir que haya animales en situación de calle y que de esta manera se propaguen, y lo más importante es que se limpie de basura, porque la garrapata se entierra en la basura, que es su medio o su hábitat, y se reproduce de forma frecuente. Antes de fumigar, tenemos que quitar el tiliche y fumigar para que ya no haya el nacimiento de más garrapatas”, compartió el titular del IMPAS.

La fumigación en el exterior de los domicilios, alrededor de las casas y de los parques, y el retiro de escombro y objetos de gran tamaño que se acumulen en las banquetas frontales de las casas, para evitar la acumulación de ácaros y parásitos, en un horario de 9:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde.

“Estamos en coordinación de la Jurisdicción Sanitaria Número 1, que es por parte del Gobierno del Estado de Chihuahua; la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología; Servicios Públicos Municipales; y el IMPAS. Esto será dentro de las acciones principales que vamos a tener en la prevención de la rickettsiosis, durante el mes de junio”, expresó el doctor Luis Arrieta.

Para finalizar, agregó que los resultados que se han visto con este programa del Patio de Mi Casa, se ha registrado una baja en la incidencia de pérdidas de vida por causa de rickettsia, que al cierre de los últimos años, en 2022, fallecieron 22 personas por esta causa, y en el pasado 2023, solo fueron siete.