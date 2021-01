Con sólo dos años, lucha contra su enfermedad y una aseguradora

Simon Chavez Garcia es un niño de 2 años. Simon nació completamente sano y se enfermo a los 5 meses de meningitis. Él sobrevivió con un daño cerebral severo y secuelas como sonda de alimentación, epilepsia, paralisis etc. Sus padres tienen contratada una poliza internacional de seguros linea azul de GNP con suma asegurada de 10,000,000.00 USD #238052625 la cual lo cubre desde su nacimiento, misma fue vendida dos años antes por Alseg ( Andres Ugalde ).

Desde enero 2019 Simon y su familia no solo han luchado contra la enfermedad si no también contra la aseguradora y Agente, que por distintas “equivocaciones”, “malentendidos” “retrasos” “reconsideraciones” no han cumplido ni en tiempo ni forma con la responsabilidad de la póliza, negando deliberadamente medicamentos y aparatos necesarios para la vida y rehabilitación de Simon. Pretextos como “no procede”,o respondiendo después de meses con negativas a las ordenes medicas; negados a pagar terapias de neurorehabilitacion sin justificación en el contrato de seguro. Incluso negociando con los padres el pago de aparatos ortopédicos a cambio de un porcentaje, mismos aparatos que debieran ser cubiertos por la póliza sin discusion.

La familia de Simon no quisiera que ningunos padres confiaran su salud o la de sus hijos a una compañía con la que hay que luchar diariamente para que se cumpla lo estipulado.

Hoy estamos sanos, mañana no sabemos, nadie enfermo ni con discapacidad tiene porque desgastarse de esta manera para obtener soluciones a sus necesidades medicas supuestamente cubiertas por una póliza.

Por lo cual, la familia de Simón pide ayuda para que GNP y los agentes tomen responsabilidad y cumplan con lo que venden.

Puedes firmar aquí http://chng.it/W9mt8JMT

