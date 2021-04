Con todo y "supercierre", en Juárez seguirán vendiendo cerveza

Ciudad Juárez.- A partir de las 23; 59 horas de este viernes 23 de abril, entrará en vigor el ´Súper Cierre´ decretado por la secretaría de Salud para limitar la movilidad urbana y combatir a la oleada de contagios del Covid-19, lo cual no impedirá que los juarenses adquieran bebidas alcohólicas, ya que no el horario de venta no se verá afectado.

Este ´Súper Cierre´, será un poco menos drástica que la aplicada durante el mes de octubre del 2020 en el estado, siendo que en esa ocasión, desde las 19 horas del viernes comenzaban a cerrar todos los supermercados y tiendas grandes.

En el caso del horario de venta de bebidas alcohólicas en la ciudad, apenas hace un par de semanas fue ampliado hasta las 10 de la noche y este mismo horario será respetado durante el fin de semana.

Según informó esta tarde el secretario de Salud, Eduardo Fernández, todos los centros comerciales, supermercados, restaurantes, bares y tiendas con superficies mayores a los 300 metros, no podrán abrir desde las 00 horas del sábado 24 de abril hasta la mañana del lunes 26, así como el próximo fin de semana del viernes 30 de abril al lunes 3 de mayo, en los mismos horarios.

A su vez, el secretario de Salud, confirmó que las tiendas de abarrotes, carnicerías, tortillerías y algunas tiendas de conveniencia, trabajarán de manera habitual, siguiendo las recomendaciones y medidas de sanidad.

Debido a lo anterior, los juarenses podrán adquirir las bebidas alcohólicas solamente en tiendas pequeñas o incluso en los Oxxo, Del Rio, entre otros.

Cabe señalar, que solamente en Juárez se vivirá esta situación en relación a la venta de bebidas alcohólicas, ya que desde la semana pasada, el horario en el resto del estado se limitó de lunes a jueves.

Sin embargo, en un par de semanas, la secretaría de Salud del estado, evaluará los resultados de este ´Súper Cierre´ y, si permanece el incremento de contagios y muertos a consecuencia del coronavirus, muy probablemente también limiten el horario de ventas de bebidas alcohólicas en ciudad Juárez.

Por otra parte, el Gobierno del estado exhortó a los chihuahuenses a no realizar fiestas o reuniones y solicitó denunciar a las personas que no cumplan con estas medidas.

