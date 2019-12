Concesionarios deben meter unidades nuevas para ampliar rutas

Tras las inconformidades que se han planteado por el regreso de la ruta 20 Aniversario, la Dirección de Transportes ha solicitado a los concesionarios ingresar camiones de 2010 a la fecha para prestar un servicio de calidad y no volver a meter unidades antiguas, que merman el servicio a los usuarios.

RECIBE LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU WHATSAPP, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

Así lo dio a conocer el director David Holguín, quien explicó que uno de los acuerdos que sostuvieron con los concesionarios, fue de mejorar las unidades que pretenden utilizar en esta ruta, ya que el Estado no se ha negado a regresar este trayecto, pero la instrucción ha sido de mejorar el servicio con nuevos vehículos.

Dijo que el Gobierno del Estado se encuentra abierto a la posibilidad de volver a la ruta 20 Aniversario, en todos sus sentidos, con un recorrido de 30 kilómetros, pero siempre y cuando se respeten los acuerdos de mejorar las más de 20 unidades que deben circular por la zona, o de lo contrario no se podrán generar ningún tipo de cambio.

“Nos reunimos con los concesionarios para platicar de esta ruta, los vecinos están de acuerdo con que metamos mejores unidades, los concesionarios no están de acuerdo en renovar las unidades y la postura del Estado es que si no existe ese acuerdo no habrá posibilidad de regresar esa ruta a la ciudad”, comentó.