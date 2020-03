Congreso del Estado debe discutir cambios a Ley de Ingresos y Presupuesto: Carrera

Deben discutirse posibles cambios al Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos del estado de Chihuahua, para reorientar recursos públicos hacia la atención de la contingencia provocada por la pandemia de Covid 19, identificando a los sectores ecónomicos que son afectados directamente y requieren apoyo, así lo afirmó el diputado morenista Benjamín Carrera.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

Por lo anterior presentó un exhorto urgente dirigido a los tres niveles del gobierno y a los partidos políticos, el cual pide al gobernador, diputados locales y federales, senadores, alcaldes, síndicos y regidores donar su sueldo íntegro de un mes para crear un Fondo Estatal de Emergencia.

Benjamín Carrera propone que los partidos políticos renuncien al menos al 75 por ciento de su financiamiento público para crear un Fondo Emergente de Empleo Temporal en Casa, que puede contar con mínimo 111 millones 800 mil de pesos si los dirigentes de los partidos aceptan.

Añade que el Gobierno de Estado y las 67 presidencias municipales podrían reorientar hasta el 75 por ciento de sus presupuestos de comunicación y publicidad para un Fondo Estatal de Emergencia Social y comprar alimentos en apoyo a personas desempleadas o con empleo informal, que sean afectadas por la crisis económica y la contingencia sanitaria.

Las propuestas del presidente de la Comisión de Desarrollo Social requieren hacer cambios al Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos del estado de Chihuahua, atribución del Congreso del Estado, pues además de los apoyos antes descritos podría disminuir el pago de algunos impuestos y servicios como política de fomento ecónomico.

Benjamín Carrera criticó la postura del Partido Acción Nacional respecto a las propuestas y la negativa de los panistas a discutir cambios al Presupuesto y Ley de Ingresos.

Recordó que el decreto de austeridad que anunció el gobernador para enfrentar la crisis económica no se conoce, tampoco se pueden dar exenciones fiscales generalizadas, debe haber una discusión y una estrategia bien definida para atender a los sectores y a la población en realidad afectados.

"Apoyar a los que de verdad lo necesitan, no dar palos de ciego entregando dinero y apoyos sin un plan bien definido, no se puede dar dinero a todas las personas por igual ni condonar impuestos a todos los empresarios, hay sectores más afectados por la contingencia y entes públicos que no fueron afectados, como los partidos políticos, y pueden prescindir del dinero que reciben ante la emergencia económica".

"Sectores como turismo, restaurates, hoteles, entre otros, deben tener un trato distinto a otros sectores que no resentirán tanto la crisis, debemos abrirnos a la posibilidad de discutir el impuesto hotelero por ejemplo, que es estatal, o el impuesto sobre nómina, pero sólo en el caso de las empresas más afectadas por la crisis".

"El Congreso del Estado debe estar abierto a discutir posibles cambios al Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos del estado de Chihuahua".

“Que el Gobierno del Estado y todas las Presidencias Municipales destinen de inmediato todos los recursos contemplados para actividades festivas futuras como la celebración del Grito de Independencia, Ferias y gastos suntuarios como Informes de Gobierno, para la compra de insumos médicos indispensables para atender la crisis sanitaria. Sin que esto sea restrictivo de eliminar las ceremonias establecidas en la legislación aplicable”, expone Benjamín Carrera en su exhorto.

“Que los recursos destinados para café y alimentación para todas las dependencias del Gobierno del Estado y demás organismos desconcentrados y descentralizados se destinen para dotar con equipo adecuado, como mascarillas, guantes y lentes, a todo el personal médico y de enfermería que labora en hospitales públicos”.

Respecto a la crisis que enfrentan las finanzas estatales por la deuda pública, Benjamín Carrera propone que la Secretaría de Hacienda de Chihuahua establezca acuerdos con los bancos de los que el Estado sea deudor, para que se difiera el pago de los créditos hasta una vez superada la crisis con lo que se libera esos recursos para aumentar el Fondo Estatal de Emergencia Social y el Fondo Emergente de Empleo Temporal en Casa.





Te puede interesar:

Local Folklore, Referente y Coparmex lanzan el sitio web Sinrajarse





Local Conmemorar Día Mundial del Autismo edificios gubernamentales se pintan de azul





Local Se manifiesta Comisión síndica Genuina frente a SNTE sección 42