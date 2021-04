Conmemora Efrén su condición en el Día mundial de Conciencia sobre el Autismo

Efrén, un joven de 20 años que fue diagnosticado a los 24 meses de vida con autismo, inicia su día preparándose él mismo un jugo de naranja, y planeando qué va a desayunar, situación que podría ser cotidiana para cualquier persona, pero para Irma Alicia, su madre, representa un día más de triunfo sobre el espectro autista que impacta en las vidas como una condición silenciosa y poco visible.

El joven ha sido respaldado a lo largo de su vida en un proceso que ha sido sostenido por su familia, quienes han peleado por espacios de inclusión, terapias, tratamientos, profesores-sombra, y actualmente continua recibiendo Terapia Uno a Uno, en el Centro para el Autismo de Espau.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Hoy 2 de abril, se conmemora el Día Mundial de Conciencia sobre el Autismo, que es considerado como una condición de vida y discapacidad socio conductual, que en los diferentes niveles de su espectro, puede ocasionar desde dificultad para relacionarse, hasta imposibilidad para hablar (no por causas físicas), entre otras muchas manifestaciones.

Irma Alicia, narró un largo peregrinar por instituciones para los tratamientos y formación de su hijo, primero estuvo en la guardería del Issste, luego fue al Instituto José David, y ahí lo diagnosticaron con autismo a la edad de dos años. En ese tiempo entró a terapia de lenguaje y logró hablar. Luego entró a un preescolar del sistema Montessori, de iniciativa particular. Para entrar a la escuela primaria, ingresó a una escuela de Gobierno Estatal, donde cursaba su hermana mayor.

“Ahí mi hijo aprendió a leer y a escribir junto a sus compañeritos en primero de primaria, porque encontré la buena voluntad”, dijo, al referirse a la profesora Leonora, quien era la directora del plantel.

Permaneció ahí hasta tercer año, y luego continuó en la Primaria Eloy Vallina, con una maestra sombra. La secundaria adaptada, cursó en una institución particular, y actualmente, está en una Aula Adaptada del Cbtis 122, que está en suspensión de clases por el aislamiento. En Esperanza para el Autismo, asiste a Terapia Uno a Uno, que es individual.

“En secundaria me di cuenta del nivel de conocimientos que puede alcanzar mi hijo, y me empecé a enfocar a cosas más prácticas, como que sea independiente en la casa, o que se forme en un oficio”, refirió la esforzada madre, que no ha escatimado en esfuerzo, tiempo y dinero para darle la mejor calidad de vida a Efrén, siempre haciéndolo sentir como una persona con intereses muy específicos, y no como alguien con discapacidad.

Sobre las atenciones que demanda la condición de Efrén, reconoció que si bien, sí es un desgaste, todos los hijos de una manera u otra, implican desgaste, porque la función de un padre es prepararlos para la vida, que sean lo suficientemente independientes para prepararlos a volar.

“La diferencia, es que a nuestros muchachos les vamos a poner más tiempo, más esfuerzo, económicamente más recurso, pero al final y al cabo vale la pena, porque si me hubiera quedado de brazos cruzados cuando tenía ocho años, y tenía su mirada perdida, y en vez de jugar, veía a través de sus juguetes, y ahora puedo ver todos sus logros. Ahora digo que ha valido la pena”, comentó Irma.

De esa manera, mencionó la gran alianza que se forma entre Espau y los padres de familia, y la experiencia recibida para que los que tienen hijos que están siendo dictaminados en este momento, su camino sea menos difícil. Así mismo, el equipo de terapeutas que ahí laboran tienen una alta especialización en tema de autismo, a un nivel que hace dos décadas no se encontraba en Chihuahua.

“Efrén una vez me preguntó, “oye, mamá, ¿soy autista?”, y yo le dije que sí. Y luego me preguntó qué es ser autista, y le dije que por lo que le interesa mucho un tema, y a lo mejor, otros temas no le interesan tanto. Por ejemplo, para la Geografía es buenísimo, identifica desde los himnos nacionales de cada país, conoce los idiomas, fronteras, banderas. Pero nunca le dije que tenía discapacidad”, compartió.

Además, en los avances del tema socio emocional, ha logrado hacer grandes amigos, incluso, inspiró a una de sus amiguitas a tener la vocación de profesora de Educación Especial, dejando testimonio de que con su presencia ha transformado los espacios que ha ocupado, así como la sociedad también los moldea.

Para finalizar, hizo un llamado a tener más apertura en el tema del autismo entre las personas, y las características de las personas con autismo, para lograr una comunidad más inclusiva.