¡Conoce los centros de apoyo para el combate de incendios!

Diversas personas, asociaciones y empresas han clamado por ayuda para auxiliar a los combatientes del fuego en los municipios de Carichí y Bocoyna, principalmente, pues también hay siniestros en municipios como Guachochi, Guadalupe y Calvo, Temósachic, entre otras localidades, cuya ferocidad debido a la sequía, ráfagas de viento y rayos solares ha convertido al bosque en un infierno.

Alejandro Gutiérrez, alcalde electo del municipio, convocó a ayudar a los brigadistas y voluntarios de dos incendios en Carichí, uno de ellos se encuentra en la comunidad de Rumurachi, en el Ejido de Molinares, en colindancia con el vecino municipio de Bocoyna; el segundo está en el ejido de Carichí, cercano a Cabaña Nevada y Puerto del Aire, próximo al municipio de San Francisco de Borja.

El punto de acopio es frente al Hotel Omar, en Carichí, y puso a disposición el celular (635) 592-9080, para informes. Así mismo, se habilitó el Centro de Acopio Tatowí, ubicado en la calle Belisario Chávez 5415, frente al Gimnasio del Cbtis 117, en un horario de 8:30 a 19:30 horas, donde se recibe agua embotellada, atún, frijol en lata, alimentos enlatados, pan de caja, entre otros.

En la ciudad de Chihuahua la ayuda para Carichí se recibe en en la calle Monte Azul 4305, en la colonia de Quintas Carolinas, con Omar Vega, quien da mayor información en el teléfono (614) 246-9611; y en la calle Madrid 2006, en la colonia Mirador, con Fernando Martínez, en el teléfono (614) 131-7378.

Por su parte, el excandidato a la gubernatura de Chihuahua, Alfredo “el Caballo” Lozoya, ha ofrecido vehículos e insumos para brindar apoyo a brigadistas, e invitó a donar equipo o herramientas, de las que se comprometió a entregar hasta las zonas de incendios, asimismo puso de contacto su cuenta de Facebook. “Fuerza a los chihuahuenses que luchan con lo que pueden, contra esta devastación ambiental”, manifestó.

En la ciudad de Chihuahua se está recabando ayuda para apoyar al poblado de Las Luchas, en el municipio de Guadalupe y Calvo, entre la que se pide donación de herramientas para sofocar el incendio y evitar que llegue a las viviendas. Se reciben palas, azadones, rastrillos, machetes, hachas y víveres para alimentar al personal voluntario. El centro de acopio se encuentra en la Casa del Trueque, en la calle Juventino Rosas 2208, de la colonia Zarco, en un horario de 15:00 a 20:00 horas.

Así mismo en la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, la alumna Kailani Domínguez integró una brigada con sus compañeros de la facultad, doctores forestales y el director de la institución educativa para recaudar ayuda como botellas de suero (electrolitos), latas de atún y cosas para botiquín de primeros auxilios. La ayuda se recibe en la Facultad de Zootecnia y Ecología, ubicada en el periférico Francisco R. Almada, kilómetro 1, en la colonia Zootecnia, en un horario de 8:00 a 12:00 de este miércoles.

En Guachochi, a través de la estación de radio La Patrona, se canaliza apoyo para los brigadistas, que se recibe en la avenida Adolfo López Mateos 116, en un horario de 6:30 a 21:00 horas. Se solicita agua embotellada, bebidas hidratantes, latas de atún, latas de no perecederos, protectores solares. Para mayor información, favor de comunicarse al número (649) 105-0168.

En Delicias, la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que instaló un centro de acopio en sus instalaciones, en la carretera a Rosales, a la altura del kilómetro 2.5, reciben agua embotellada, alimentos no perecederos como atunes, galletas, sardinas, latas de comida; bebidas como sueros, jugos y refrescos; además de herramientas y equipo como lentes y guantes de trabajo; azadones y rastrillos para realizar brechas.

“Recordemos que hay familias que han perdido sus hogares, por lo que necesitan de nuestra solidaridad y apoyo en estos momentos tan difíciles”, manifestó la casa de estudios, a través de su página de Facebook.

Por su parte, Isaac Salas, integrante de la asociación de motociclistas, destacó: “Sin la sierra no hay Chihuahua, sin la sierra no hay agua. Y sin agua, no hay vida, lo que le da vida a todo en este hermoso estado nos necesita más que nunca”.

En ese sentido, alentó a donar a favor de la Unidad de Manejo Forestal, para acopiar apoyo social, entre víveres y herramientas, e invitó a utilizar los hashtag #SierraTarahumara #Chihuahua #PrideBocoyna #PrideCarichi #Borjas #Guachochi #GuadalupeyCalvo, para incentivar la ayuda, y un llamado a la conciencia para colaborar de alguna manera con quienes están enfrentándose directamente con el fuego.

Como referencia compartió el teléfono (635)294-8231 de Carlos Granados, como contacto en la Unidad de Manejo Forestal, o la página de Facebook de Comunidad Biker Chihuahua, para canalizar la ayuda.

La Salle de Chihuahua se une al acopio puede hacer llegar su donativo de comida enlatada y agua a la caseta de entrada de la prepa de Miércoles 16 y Jueves 17 a cualquier hora del día estarán recibiendo los donativos.