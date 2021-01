¿Conoces las aplicaciones para controlar tus gastos?

“Presupuesto familiar”, “Monefy”, “Finero”, “Spendee” y “Fintonic” son algunas aplicaciones que pueden ayudar a ahorrar, toda vez que 6 de cada 10 personas adultas en nuestro país no llevan un registro de sus gastos mensuales.

El hábito del ahorro permite contar con un capital para cumplir metas a largo plazo, enfrentar el futuro o emergencias inesperadas. Se trata, según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), de destinar una parte del ingreso mensual específica y no de guardar lo que sobra.

Separar una reserva de efectivo puede ser difícil, pero existen varias aplicaciones disponibles en iOS y Android que pueden ayudar a controlar los gastos y ahorrar.

Aunque las aplicaciones son herramientas de ayuda para la organización financiera, debes tener precaución al momento de su uso para proteger tu privacidad y seguridad.

Las recomendaciones que emite la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), es que antes de descargar, es necesario comprobar quién es el desarrollador; leer la política de privacidad, así conocerás los términos de la app y sabrás los datos que estás cediendo; revisar el número de descargas, esto es un buen indicador ya que si tiene muy pocas es posible que no se trate de la original; y, descargar aplicaciones sólo de fuentes confiables como: Google Play o Apple Store.

Después de descargar: no proporciones datos personales si la aplicación no te garantiza seguridad, podrían utilizar tu información para algún fraude cibernético; mantener cerradas las sesiones cuando no las uses, así previenes la posible sustracción de datos en caso de robo o extravío de tu dispositivo.

Asimismo, otra indicación es actualizar regularmente las apps instaladas en tu dispositivo, ya que mejoran su funcionalidad y seguridad; instalar en tu dispositivo un antivirus; revisar los permisos que solicitan las aplicaciones que ya tienes instaladas; y, hacer una limpieza periódica de tus dispositivos, eliminando las apps que ya no utilizas.





