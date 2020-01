"Conserva Fechac ese espíritu tan noble de servicio social": P. Dominguez

“Como consejero de la Fundación del Empresariado Chihuahuenses designado en una pasada legislatura y también como diputado local puedo asegurar que tuve la oportunidad de conocer de cerca los trabajos que realiza esta asociación y hasta hoy la Fechac sigue conservando ese espíritu tan noble de servicio social”, dijo el líder de Alianza de Apoyo a Causas Populares, Pedro Domínguez.

Después de ser diputado y gestor social, el entrevistado mencionó que ha mantenido una relación abierta, trabajando de la mano con este organismo empresarial que ha brindado apoyo con diversas obras realizadas en las zonas urbanas y rurales, pero también otorgando especial atención a las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo a quienes tienen que ver con el tema de la discapacidad

Reiteró que puede asegurar que la gente que integra este consejo son personas que gozan de solvencia económica y moral extraordinaria, por lo que rechaza que surjan quienes por diversas trincheras desprestigian la labor que realizan.

El exfuncionario mencionó que un claro ejemplo lo tienen en la colonia Punta Oriente, un sector de lo más atrasados de la periferia, donde la Fechac en coordinación con el Municipio y por gestiones de la Asociación Alianzas Populares lograron poner un domo en la Escuela Bicentenario, con la que los niños podrán practicar algún deporte protegidos de las inclemencias del tiempo.

“A mí me preocupa que a una institución que tiene casi 30 años sirviendo con seriedad a los chihuahuenses, no se le dé un trato más respetuoso, no digo que no se auditen los apoyos que lleguen a recibir y que muchos de ellos que son de los cientos de empresarios que apoyan esas causas, pero de eso a que polaricen el tema no estoy de acuerdo”, dijo el líder de la alianza.

Mencionó que es correcto que se hagan auditorías a todos los entes que manejan recursos públicos, pero no se valen los linchamientos, por lo que ha decidido intervenir guiado por la congruencia y por lo que le consta, por ello pide que no se polarice el tema y que menos lleguen los políticos a manchar estas instituciones altruistas.