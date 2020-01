Constante supervisión a albergues migrantes de Juárez

La Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua mantiene constante supervisión en los centros que albergan migrantes en Ciudad Juárez, con el fin de detectar y atender de forma oportuna las enfermedades o padecimientos de las personas que pernoctan en dichos sitios.

En una estrategia coordinada con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la dependencia estatal confirmó la existencia de 9 casos de varicela en la Casa del Migrante de la ciudad fronteriza.

Estos nuevos incidentes de la infección viral, se suman a los 127 presentados en el Centro Leona Vicario, y se informó que todas las personas afectadas por dicha enfermedad reciben la atención correspondiente.

El subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Gumaro Barrios Gallegos informó que la varicela se presenta con los síntomas de una gripe común además de de exantemas o erupciones cutáneas y tiene un periodo de recuperación de hasta dos semanas.

“Lo importante es que una vez que se identificaron los casos, en un solo pabellón se pusieron a las personas enfermas para que no convivieran con todas las sanas, la idea es detener el contagio”.omo parte de la estrategia permanente de contención de este brote, se inició la aplicación de la vacuna, para inmunizar a quienes no han presentado signos de esta enfermedad con anterioridad o dijeron no estar vacunados.

Hasta el día 2 de enero, las brigadas de vacunación enviadas a los centros migrantes aplicaron 120 dosis contra varicela, 222 anti influenza, 2 para el tétanos (Tdpa), una del sarampión, rubéola y paperas, una más para el rotavirus, una hexavalente, y otra de neumonía.

El número de vacunas aplicadas depende de la autorización e interés de cada paciente para inmunizarse, así como de la movilidad natural que existe en los centros de atención.

El subdirector de Epidemiología, reiteró que debido al periodo de incubación del virus, que es de 2 a 3 semanas, se estima que aún podrían presentarse más personas contagiadas, además, dijo, la incidencia de esta enfermedad se da durante los cambios de clima.

Te puede interesar: