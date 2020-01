Construirán Centro de Atención al Autismo

Con un monto total de 5.5 millones de pesos se pondrá en marcha el Centro de Atención al Autismo, que cobijará a los usuarios de la asociación Esperanza para el Autismo, y atenderá a 100 usuarios en su primera etapa. El proyecto contempla un lugar digno y de calidad de vida a personas con autismo en la etapa joven y adulta; además de que representa la recuperación de un espacio público en una zona de alta marginación.

La inversión corresponde en un 70 por ciento por la Fundación del Empresariado Chihuahuense, también participan el Club Rotario Chihuahua Campestre y Fundación Index aportará mobiliario y equipo; además, el lugar ha sido cedido en comodato por 30 años por parte de Gobierno del Estado de Chihuahua, para utilizar un centro comunitario abandonado en la colonia Che Guevara. También hay aportaciones en especie de Cementos de Chihuahua, Interceramic, entre otras entidades altruistas.

La colocación de la primera piedra se realizará el próximo jueves 30 de enero, en una ceremonia abierta, con los usuarios, sus familias, integrantes del Club Rotario Campestre Chihuahua, Fechac, y vecinos de la colonia Che Guevara y Barrio El Bajo.





• Club Rotario Chihuahua Campestre

El Club Rotario Chihuahua Campestre desarrolla Proyectos Insignia, dentro de los cuales eligió de manera unánime entre sus 37 miembros a Espau para apoyarlo en sus necesidades, en ese marco, ha realizado eventos recaudatorios como Noches de Casino y Torneos de Golf, cuyas ganancias han sido destinadas a la remodelación y construcción del Centro de Atención al Autismo.

El 30 por ciento de la inversión total de 5.5 millones de pesos la aportará Espau como asociación, con el respaldo del Club Rotario Chihuahua Campestre, y el resto Fechac. “Estamos contentos y orgullosos de que pudimos conseguirle a Espau el 30 por ciento de la aportación total”, comentó Iván Chavira, ex presidente del Club.

“El Club ha trabajado en la gestión y agilización de trámites de la asociación Espau, para que tuviera todo estructurado para ser una institución confiable. Espau está certificada por Confío de Fechac, y eso significa que tiene toda la capacidad para operar y responder en la operación del Centro. Por un lado, hicimos muchas actividades para recaudar dinero para poder construir, gestionar apoyos con Fechac, pero también, apoyar al propio Espau a que consiguiera el terreno, a que desarrollara proyectos, a que consiguiera permisos, a que de alguna manera, se hiciera un ordenamiento legal”, destacó Benito Rodríguez, presidente entrante del Club Rotario Chihuahua Campestre.

Por su parte, el actual presidente, Reynaldo Valenzuela, destacó el espíritu altruista del Club, como una entidad de gestión, al negociar donaciones y descuentos importantes en empresas como Interceramic, Cementos de Chihuahua y Syscom. “Se buscó un proyecto que fuera integral, porque el autismo, se presenta uno de cada 115 niños, en el espectro, en el que todos necesitan servicio. Este es el primer paso, tratar de que estas personas, tengan mejores condiciones, y que hasta cierto punto, puedan valerse por sí mismas”, señaló.

• Proyecto Centro de

• Atención al Autismo

El proyecto tiene un tiempo de ejecución de seis meses, para iniciar el ciclo en el mes de agosto. El avance en las edades de los usuarios de Espau ha modificado sus necesidades, como entrenamiento en oficios, obtener más independencia y autonomía. Con las instalaciones del nuevo centro, se continuará con las terapias individuales, pero también se implementará un programa enfocado en los jóvenes y sus necesidades, con una capacidad de 100 personas.

• INSTALACIONES

Son cuatro aulas y baños, que serán intervenidas en una remodelación, para acondicionar las instalaciones que recibirán a los 70 usuarios de Espau y 30 más que se encuentran en lista de espera. Actualmente, no hay conexión con la energía eléctrica, ni servicios. Es una remodelación total y una construcción en la parte de enfrente, que será el área de oficinas y los salones para terapias individuales.

• Esperanza para el

• Autismo Chihuahua

“Los chicos por más atendidos que sean desde chiquitos, si se dejan de atender de jóvenes van a acostumbrarse a estar dentro de casa, lo que es muy complicado y triste. Con el Centro de Atención al Autismo, nuestros hijos no van a correr esa suerte de estar encerrados en sus casas, pasando por situaciones emocionales muy difíciles. Significa que no van a pisar el hospital siquiátrico, sin recibir la atención correcta”, destacó Nancy González, presidenta de Espau.

Esperanza para el Autismo se fundó en 2006, y en 2009 recibieron en comodato unas oficinas en el Centro Comunitario Dale. Eran niños recién diagnosticados por cinco familias, de edades infantiles, desde los dos años. Actualmente reciben a setenta usuarios que van desde los dos hasta los 35 años de edad que son atendidos en tres modalidades, la terapia uno a uno, las terapias en casa, que son para los jóvenes que es complicado sacarlos, y la otra es sombra escolar, en el caso de los chicos que ya son incluidos en escuelas regulares. La lista de espera es de 52 personas.

Conforme avanzó el tiempo, los niños con autismo fueron creciendo y las necesidades fueron cambiando, el sistema educativo no acepta a personas con autismo de 16 años en adelante.

“Como papás surge la necesidad de Espau, porque nos damos cuenta que hay adultos con autismo, que incluso, están en situaciones muy complicadas, y no queremos eso para nuestros hijos. Había alrededor de 15 jóvenes, que ya no tenían espacios. Los unimos con los más chiquitos, con el único propósito de tener un espacio mayor. En aquel entonces, no sabíamos cómo le íbamos a hacer, pero sabíamos que la necesidad nos hacía buscar más oportunidades”, comentó Nancy González.

Entre las principales señales de alerta para un diagnóstico temprano del autismo están no mirar fijamente a los ojos, no responder a su nombre, movimientos estereotipados y repetitivos, no presencia de lenguaje a los 2 años, repetir las palabras cuando hay lenguaje, falta de sueño, selectivos para la comida, comportamiento rutinario.

