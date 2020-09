Contesta Gobierno del Estado a Juan Carlos Loera

Ante las declaraciones emitidas este día por el delegado de Programas de Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, el Gobierno del Estado señala lo siguiente:

De manera tardía y desafortunada, el también diputado federal con licencia. Juan Carlos Loera de la Rosa, intenta llamar la atención acusando sin sustento al gobernador Javier Corral de “estar detrás” de las manifestaciones de los productores agrícolas de la región centro sur, en el conflicto de las presas.

Lejos de lo que afirma el funcionario federal, durante todo el periodo del conflicto, el gobernador Corral, sus colaboradores del ramo y los mismos productores, han sido quienes han buscado el diálogo con los funcionarios federales de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del mismo Presidente de la República.

En todo este tiempo, por lo menos en lo que va del año, Loera no ha contribuido en nada para entablar ese diálogo necesario, pese a que es el representante del Gobierno federal en Chihuahua. Ha permanecido ausente y silente, justo cuando más falta hacía encontrar aquí mismo en Chihuahua, un canal institucional para ese diálogo.

Y ahora, sospechosamente Loera de la Rosa viene a acusar a quienes precisamente han buscado resolver la problemática por los cauces institucionales, en tanto él ha brillado por su ausencia.

Lejos de ayudar, Loera hace declaraciones que no abonan y si enrarecen aún más el ambiente político, motivado acaso, precisamente, porque quiere posicionarse como precandidato de Morena para el Gobierno de Chihuahua, o por algún otro motivo que no aclara públicamente.

No nos extraña que quien ha dado la espalda a los productores y al Pueblo de Chihuahua, salga a reproducir las mentiras y el tono insidioso del Presidente de la República, en una muestra de rastrerismo político. Qué vergonzoso papel juega Loera, buscando congraciarse con el presidente, lástima que no le servirá de nada, porque la gente no olvidará su traición!





