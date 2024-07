Continúan migrantes varados en Torreón y Gómez Palacio

Desde hace poco menos de un mes que la afluencia del flujo migrante disminuyó significativamente en la ciudad de Chihuahua debido a las aparentes restricciones que fueron impuestas por diversas autoridades, los extranjeros continúan varados en Torreón y Gómez Palacio, sin poder acceder a ningún medio de transporte para seguir con su camino.

De acuerdo con José Gregorio, un venezolano que arribó a la ciudad el pasado domingo por la tarde, contó que en el tren en que venía lo acompañaban alrededor de 300 migrantes, sin embargo, más de la mitad se quedaron sobre los vagones y esperaron a que este continuará con rumbo a la ciudad fronteriza.

Mientras que menos de 50 personas se quedaron en la ciudad capital para buscar alimento y un lugar donde dormir, de esta forma, una parte de la gente tomó rumbo a los albergues de la zona y los demás se quedaron en los alrededor del campamento ubicado sobre la calle Industrial 10 y Juan Pablo II, para descansar y reabastecerse en las tiendas cercanas.

José salió de su natal Venezuela solo para realizar un viaje que jamás pensó que se vería obligó a hacer, “la necesidad me obligó a salir, nunca pensé en salir de mi país, yo no quería, pero ya no había nada que yo pudiera hacer para sobrevivir ahí”, expresó el extranjero.

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

A pesar de las dificultades que se ha topado en el camino de entre las cuales se destaca la crueldad con la que han sido tratados en más de una ocasión, así como los accidentes constantes que le arrebata la vida a sus compañeros migrantes, el venezolano sigue firme en continuar con su viaje hacia Estados Unidos en busca de una mejora en su vida.

Los migrantes que se quedaron en la ciudad, esperan poder partir en un vagón de tren esta misma tarde de lunes 1 de julio, por lo que, luego de dormir y reabastecerse, emprenderán rumbo hacia las vías del tren férreo para esperar un tren y subirse a uno de los vagones.

Por otro lado, los migrantes que ya tienen poco más de tres meses en la ciudad contaron que debido a las recientes lluvias y tormentas que azotaron a la ciudad, múltiples carpas se volaron y los jacales se inundaron, por lo que pidieron ayuda a una iglesia local para conseguir algunas carpas que sean impermeables para que los proteja de la lluvia.

Además, aseguraron que los miembros de la iglesia les dijeron que les ayudarían a cerca el campamento, debido a que solo está asegurada la zona que arregló la empresa Catalina Construye, sin embargo, el otro pedazo está al descubierto y uno de los migrantes contó que han identificado a varias personas que no son parte de su comunidad de extranjeros y que solo entran para buscar problemas.