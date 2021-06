Continuará Visconti con amparos para llevar agua a las colonias

Ernesto Visconti, quien fuera candidato a diputado federal por el Distrito 08 Federal abanderado por Movimiento Ciudadano, dio a conocer que continuará a título personal, tramitando amparos para obligar a las autoridades municipales y estatales a que doten de los servicios básicos a las colonias marginadas de esta ciudad, pues recordó que esas acciones de beneficio social las he realizado mucho antes de ser candidato a algún cargo de elección popular.

Consideró como una acción a la que se le debe de dar continuidad para buscar por todos los medios posibles que se respeten los derechos humanos de las personas, sin que esto tenga algún trasfondo electorero.

“Los amparos yo no los promoví para buscar un beneficio electoral, sino que lo he venido haciendo desde hace tiempo con un sentido real de evolución para la ciudad de Chihuahua y para la entidad, por lo que no claudicaremos sino que le daremos seguimiento hasta que las colonias tengan drenaje, agua, pavimento y todos los servicios básicos”, señaló Visconti.

Agregó que es tiempo de que se le exija a los gobiernos que cumplan con su trabajo, pues no s posible que haya colonias que tienen casi 50 años y que todavía no se les haya dotado de lo más básico como es el agua potable o la pavimentación que es tan importante para el tema de la salud.

Cabe mencionar que Ernesto Visconti, fue el creador de la serie La Auditoría la cual se transmitía por plataformas digitales, y en donde se exponen las problemáticas que se viven en las distintas colonias de Chihuahua, posteriormente inició la tramitación de amparos para exigir a las autoridades llevar agua y drenaje a 170 colonias marginadas en esta ciudad, lo que resultó en una orden de un juez, dirigida al Municipio para que dote de esos servicios a las familias que habitan en esas colonias.