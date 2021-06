Convocan a participar por la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción

El Comité de Participación Ciudadana, emitió la convocatoria para quienes deseen formar parte de la terna para elegir al titular de la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La convocatoria se publicó en el Periódico Oficial del Estado, con lo que su emisión quedó oficializada y se abrieron los sitios web destinados para la presentación de la solicitud y los requisitos para participar por dicho cargo.

Algunos de los requisitos que debe cumplir el perfil es, tener nacionalidad mexicana y estar en pleno goce de sus derechos civiles; tener más de 30 años cumplidos; tener licenciatura y los conocimientos requeridos para ocupar dicho cargo; tener buenas reputación y no haber sido condenado por algún delito doloso; presentar la declaración 3 de 3; no haber sido candidato propietario o suplente en el proceso electoral inmediato; no haber dirigido un partido político a nivel estatal o nacional en los últimos tres años; no ser titular de alguna dependencia, del Poder Judicial, ocupar alguna magistratura o pertenecer al Consejo de la Judicatura.

Cabe mencionar que desde el 2 de marzo de 2018, iniciaron las actividades del Comité de Participación Ciudadana, del Sistema Estatal Anticorrupción, periodo desde el cual el Congreso del Estado trabajar para desahogar los procesos y convocatorias que lleven a la designación del titular de dicho sistema.