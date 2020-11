Corral tenía el expediente de Maru y Cruz desde el 2016: Jaime García Chávez

“Al llegar al escritorio de Javier Corral en 2016, estaban dos expedientes, de Maru Campos y de Cruz Pérez Cuéllar, era información con asuntos que tienen que ver con cosas que llegan al ámbito del derecho penal, pero postergó las cosas y Cruz se hizo senador y María Eugenia alcaldesa, sólo por negligente”, refirió Jaime García Chávez, quien inició con el combate a la corrupción a través de Unión Ciudadana.

Tras haber sido un elemento muy cercano, durante la campaña del gobernador Javier Corral Jurado, compartieron información sobre actos de corrupción, pagos irregulares, empresas fantasmas y otras formas de peculado, en la cual aseveró que María Eugenia Campos había recibido dinero y que no le queda la menor duda.

“Maru Campos recibió dinero, no me queda duda, es dinero indebido, porque ella era diputada local, ella tenía su dieta legal, no tenía por qué recibir dinero de otras personas, como Duarte o Jaime Herrera Corral, tendría que ser dinero ilícito, porque no hay partida legal para esos pagos”, comentó el abogado.

Recuerda que en una reunión con 15 o 20 testigos, el propio gobernador les dijo “que no cupiera la menor duda de que el Palacio Municipal de Chihuahua, con María Eugenia Campos, se iba a convertir en el baluarte del duartismo, que no quede la menor duda, porque representa el refugio político de César Duarte en Chihuahua”.

Recalcó que aunque él tuvo conocimiento de varios expedientes en el estado, Javier Corral ya electo como gobernador, lograron obtener más información con mucho más detalle, a lo cual él decidió no conocer y además de que se distanció por una serie de diferencias que tuvieron durante este lapso.

“En este asunto, Javier Corral y dada su habilidad de postergar las cosas, las dejó pasar, pero no quiere decir que no haya, Corral jugó a perder perder, porque en primer lugar en el 2016 no pudo impedir la candidatura de Maru, luego no pudo impedir su reelección, ahora a la hora de su sucesión, quiere descarrilar a Maru, ofreciendo un criterio de oportunidad”, indicó.

El abogado Jaime García Chávez dijo que el ofrecimiento del gobernador se traduce a que la alcaldesa cometió un delito, pero le piden como delincuente que colabore con el Ministerio Público para el esclarecimiento de los problemas, “si Corral hubiera hecho eso en otro momento se entendería que no había interés político”.

Dijo que de acuerdo a las declaraciones del gobernador y los hechos que tuvo conocimiento, reiteró que no tiene duda alguna de que el asunto de María Eugenia Campos, debe llegar a los tribunales, “no digo que sea necesariamente responsable de delitos, digo que hay materia suficiente sobre el ambiente”.

“Ahorita estamos en la escena pública discutiendo si es víctima o persecución política, el tema es que el deber público de un gobernante es poner en conocimiento de un ministerio público para que se hagan las diligencias, eso no se hace”, refirió Jaime García Chávez.

Adelantó que este caso está colocando al Partido Acción Nacional, como un “pez en el sartén” que está listo para ser cocinado en la contienda electoral, pero que si el gobernador se repliega por razones partidarias, aseguró que será recordado como un traidor por no cumplir con su principal objetivo.

“Él atropella a quien sea, dice que no practica la justicia selectiva, y la justicia selectiva aquí se llama Jaime Ramón Herrera Corral, que era ni más ni menos el que hacía los depósitos a María Eugenia Campos, eso lo tengo yo claro, pero yo no soy juez de la causa ni son ministerio público”, afirmó.

Jaime García dijo que el gobernador Javier Corral es “inútil” para el diseño de la vida política y que por el bien de todos se debe ir cuanto antes, ya que le está dando demasiados problemas al estado: “Duarte y Corral son idénticos en cuanto al monopolio que ejercen del poder contra las instituciones”.





