Corral tiene bastante rezago en el estado: Morena

Miguel Ángel Colunga, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, señaló que el cuarto informe que presento el Gobernador Javier Corral en el Congreso del Estado el día de ayer ha dejado mucho que desear, principalmente en temas de seguridad, obra pública y salud, pues no se cumplió con lo que se prometió por parte del mandatario estatal.

“A mí me parece que hay muchos pendientes que hay, en el tema de seguridad, en el tema de violencia en el estado no se ha avanzado gran cosa, la situación se ha agravado, hay una descomposición en la policía estatal, me parece que en el tema de obra pública hay un rezago importante no se ha avanzado mucho, en el tema de salud se vio colapsado por la pandemia, el tema de salud debió de haber sido prioritario, en el tema de la reactivación de la economía se asignaron tres mil 400 millones de pesos que no sabemos donde se aplicaron, entonces creo que hay rezagos importantes” expresó el diputado Miguel Ángel Colunga.

Señaló que en cuanto al tema de salud se le debió de haber dado prioridad por parte de las autoridades estatales, pues desde la llegada de la pandemia por el COVID-19 el sistema de salud a nivel estatal se vio colapsado.

Así mismo reconoció que en cuanto a los crédito aprobados al mandatario estatal y el presupuesto que se le ah otorgado no ha dejado en claro en qué parte o de qué forma fueron gastados, pues en cuanto a los tres mil 400 millones de pesos se desconoce de qué forma fueron aplicados.

Dependiendo del informe que se está presentando por parte del gobernador Javier Corral, se realizaran comparecencias a los secretarios de las dependencias estatales para que rindan adecuadamente el informe a lo que presentó el gobernador.

Por otra parte Martín Chaparro, dirigente estatal de Morena, comentó que estará pendiente del contenido del informe que presentara este día el gobernador Javier Corral, ya que ha demostrado en temas de obras públicas que ha realizado un mal manejo de la administración de los recursos en cuanto a obras.

“Dice un dicho por ahí que por las vísperas se sacan los días, habría que estar pendientes del contenido de ese informe puesto que es una vil vergüenza lo que ha hecho Corral con las supuestas obras que hizo en otros lados y si así con esas condiciones viene el informe pues ya podernos imaginarnos porque le urge tanto un préstamo, pues porque ha hecho una pésima administración de los recursos” añadió el dirigente estatal de Morena.

Indicó que una de las obras realizadas por el mandatario en el municipio de Morelos, donde realizo la inauguración de un parque, comentó que fueron a conocer el parque se que había realizado pues se había comentado que el costo de esta fue de dos millones de pesos, la cual dejo mucho que desear, pues los ciudadanos de aquel municipio con 150 mil pesos reconstruyeron una escuela.

“Con 150 mil pesos los padres de familia hicieron maravillas en la reconstrucción de la escuela y comparándolo con la plaza que hizo Corral la verdad las cosas son un fiasco es un verdadero robo, es una vil vergüenza lo que está haciendo Corral con las supuestas obras” expreso el dirigente estatal de Morena.

Recalcó que lo único a lo que se dedico el gobernador Javier Corral, fue a realizar demasiados viajes, demasiados gastos en viáticos, pues en obras publicas no se realizó ninguna obra de alto impacto con las que se le pudiera reconocer, señalando que lo único a lo que se dedico en estos cuatro años fue a despilfarrar el dinero del pueblo.