Corrupción de Duarte fue con el conocimiento de EPN: Corral

Ante la edición “Ayotzinapa, Duarte, Lozoya. Todos los caminos llevan a Peña Nieto”, Javier Corral explicó en su mensaje que los supuestos actos de corrupción del ex gobernador Cesar Duarte fueron con el conocimiento del ex presidente Enrique Peña Nieto.

"Las investigaciones que en Chihuahua se siguen por la corrupción duartista, y que estén en el ámbito de la competencia local, no tendrán titubeo, ni negociación alguna. No tengo compromisos oprobiosos con nadie, ni acuerdos inconfesables", dicta el mensaje.

Agrega que su convicción en el combate a la corrupción será su mayor legado, principio por el cual explica su llegada a la gubernatura, "no voy a traicionar esa confianza, ni voy a permitir que por cualquier vía, ese pasado de atraco y corrupción regrese a Chihuahua. No me importa si en esa red de corrupción haya líderes sociales, empresariales y religiosos, o incluso, miembros de mi propio Partido. Lucharé para que eso no nos vuelva a suceder. No voy a defraudar el sacrificio y el esfuerzo de tanta gente que ha arriesgado tanto".

De igual manera explica que no pretende cuidar ningún partido político ni aspiración de ninguna persona.

"Yo no planeé los tiempos, tampoco los escogí o decidí. Cada quien deberá hacerse responsable de sus actos, y darle cuenta a la sociedad de sus contubernios o debilidades", señaló en sus redes sociales.





