Corte deja más lagunas que soluciones ante el uso de la marihuana: SSPE

El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Emilio García Ruíz, dijo que las nuevas disposiciones de la Suprema Corte de la Nación, con respecto al uso lúdico de la marihuana, dejó más “lagunas” que soluciones en este sentido, principalmente para la actuación de los elementos de seguridad, producción, comerció y demás aristas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Hablo desde mi perspectiva, el tema de la marihuana es algo que deberíamos estar superando y abrirlo como un producto totalmente legal, para su uso como quieras, que lo hacen en otros países, porque aquí dicen el uso lúdico, ¿pero dónde la consigo?, ¿Cómo la compro?, ¿Cómo la cosecho?, falta más explicación sobre todo que es lo que nosotros vamos a sancionar y como” añadió.

Consideró que con esta aprobación de la Corte, se vuelve todo más complejo, ya que consideró que hace falta más explicaciones del cómo, pues aseguró que la portación de un permiso complica la labor de seguridad, “pueden portar, consumirla o procesarla, usarla, trasportarla, que van a decir los permisos, todo lo se complica más, porque a final de cuentas traerá el permiso, a lo mejor es desconocimiento, tendremos que analizar cuál es la disposición y en que nos afecta en nosotros”.

Emilio García Ruíz, consideró que esta nueva disposición tiene muchas lagunas sobre la actuación de los elementos de seguridad, pues refirió que el consumo de la marihuana no está prohibido en la ley, sino que es un tema que se encuentra apegado a salud y no al tipo penal, por lo que su portación es lo que se encuentran sancionado.

El Secretario dijo que es necesario que se plantee el momento cuando se considere el delito a razón de que traigan más de lo permitido, que no cuenten con el permiso, “es más complicado de lo que teníamos antes, no veo ningún avance, lo que pugnamos es que no se hagan detenciones cuando la cantidad no exceda lo que antes marcaba como consumo, pero el problema es que se vuelve complicado en la calle, porque los agentes no tienen una báscula para medir”.

“Necesitamos que se entre al estudio profundo, el consumo no ha sido sancionado, la Ley General de Salud, de lo que uno considera, nunca ha estado prohibido o sancionado, es un tema de salud, pero ahora el tema de entrarle al consumo lúdico, es lo que cambia, y es para cualquier uso, pero al final sigue siendo consumo y no había estado penado, pero que nos digan que tipo penal vamos a aplicar cuando haga conducta que no esté prevista en el permiso, porque lo que hacemos es sancionar probables conductas delictivas”

Dijo que es necesario iniciar un análisis serio que determine que se pueda producir, cosechar, vender, en cantidades, exhortar a la industria, como lo hacen en otros países, van a dar permiso para sembrar pero no tienen lugares, dan permiso para utilizarla con un permiso pero no existe permiso para el comercio de la droga.