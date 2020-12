Métodos que se deben usar para cuidarse en esta pandemia

El general Jorge Domínguez Limas, médico militar retirado, señaló que la pandemia Covid-19 dejó expuesto a los sistemas de Salud, que se encuentran colapsados, por el alto número de contagios y mortalidad. Así lo expresó en el marco del programa Pláticas con tu Médico, que presenta El Heraldo de Chihuahua en coordinación con el Colegio de Médicos del estado de Chihuahua.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

El invitado a la charla virtual Plática con tu Médico es el doctor Domínguez, quien fue director del Hospital Militar de la Ciudad de Chihuahua, ha realizado posgrados en Administración y Sistemas de Salud, y actualmente es candidato a doctor, con un trabajo de investigación sobre Gestión Hospitalaria y de Calidad en Servicios Públicos del Estado de Chihuahua.

“Los sistemas de Salud en el estado están colapsados, y prueba de ello es el resultado que estamos viendo en relación al manejo de la pandemia; en virtud de que hemos visto que el sistema no ha dado los resultados que la población espera, y esto es, porque los indicadores que se utilizan en el caso de la administración en sistemas de Salud, específicamente del Covid-19, existe un alto índice de contagios, y otro indicador es el de las defunciones”, aseveró.

El doctor Domínguez Limas puntualizó que la pandemia en el estado de Chihuahua se ha manejado desde un punto de vista político y no desde un punto de vista científico y de la administración, dando como resultado que si el sistema no alcanza para lo que está destinado, no está bien administrado, pues debería ser suficiente para cubrir la función para la que se destina.

“El presupuesto que se destina en Salud es insuficiente, y parto de una reunión que se hace en la Suprema Corte de Justicia, donde de acuerdo a la modificación del Artículo Cuarto Constitucional, la protección social en Salud es un derecho, ya no es un servicio que se presta como alguna actividad adicional a la seguridad social.

De tal manera, que los derechos no se manejan con presupuesto, el presupuesto para el ejercicio de un derecho debe estar amplio, libre, no estar limitado, para que se cubra la necesidad”, señaló el médico.

En ese sentido, apuntó que el Sistema de Salud no ha cubierto las necesidades fundamentales respecto a la salud, que en primera es prevenir, mejorar y rehabilitar, lo que se refleja en que el índice de mortalidad respecto a la pandemia es muy alto; y coloca a Chihuahua como uno de los estados con mayor índice de mortalidad.

“Considero en una apreciación muy personal, que la estrategia que se ha montado para contener la pandemia no ha sido el adecuado, puesto que no se han logrado los resultados esperados, que es disminuir el contagio y la mortalidad. El equipo de protección para los médicos que están en la primera línea de batalla contra el Covid, hablando desde el punto de vista militar, vemos las condiciones en las que han estado laborando, y que las personas que se han encargado de comprar equipo para prevenir el contagio entre el personal de Salud, es de pésima calidad. Quiere decir, que quien asesora la compra de los equipos no está calificado para llevar a cabo esta actividad”, dijo.

Sobre la responsabilidad de la población respecto al Covid, mencionó que las autoridades sanitarias han emitido lineamientos muy específicos, que de ser acatados se disminuiría de manera significativa los contagios y la mortalidad.

Te puede interesar:





Policiaca Asesinan a pareja en la colonia 2 de Octubre

Local Roban agentes estatales siete millones de pesos a estadounidense

Local Rarámuris exigen pago por construcción del aeropuerto de Creel