Arranca plática sobre la "Credibilidad de la mujer en los medios de comunicación"

El evento “Credibilidad de la mujer en los medios de comunicación”, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, dio inicio la mañana de este sábado, en el marco de la Semana de la Radio UACH, evento de Radio Universidad.

Como invitada fue presentada Adriana Pérez Cañedo, titular del noticiario “Enfoque” de Grupo NRM Comunicaciones y periodista cultural por más de 20 años de trayectoria televisiva en Canal 11.

“Sin duda me remito a mi madre y a la educación, en donde se relega tanto a las mujeres” señaló la invitada con respecto a la credibilidad de las mujeres dentro de los medios de comunicación, basada en su experiencia.

Con respecto a su trayectoria y los retos como mujer periodista, ella compartió “cuando yo me inicié en las noticias ni siquiera podía estar dentro de una nómina, porque era menor de edad; me tocó la noticia del golpe de estado de Salvador Allende; recuerdo que me cuestioné la paz de México, y comencé a inquietarme por el periodismo radiofónico”.