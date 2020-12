Cruz fue pieza política del engranaje de Duarte: Jaime García Chávez

Jaime García Chávez, abogado y dirigente de Unión Ciudadana, dijo que el senador Cruz Pérez Cuéllar era una pieza política del engranaje de César Duarte, ya que sirvió como un “esquirol” en la elección del 2016 para fraccionar el voto a favor de Serrano, “y tuve conocimiento de hechos constitutivos a problemas de carácter penal”.

Dijo que entre el 2015 y principios del 2016 se logró obtener información de que Cruz Pérez Cuéllar había recibido apoyo del exgobernador, lo cual tenía perfectamente documentado Javier Corral Jurado, al igual que el tema de Maru Campos y César Jáuregui, pero que él ya no tuvo mayor acceso por una ruptura que hubo entre ambos.

“Es compadre de Javier Corral, pero quiere que no figure en la boleta, no me corresponde juzgarlo, ahora que se solicita el desafuero, y serán los ministerios públicos y jueces quienes deberán resolver conforme a derecho, toda vez que existe información de carácter penal en su contra”, indicó.

Compartió que Javier Corral tenía documentado este expediente, pero que luego de aplazar las circunstancias, el candidato a la gubernatura logró ser senador de la república por el partido de Morena y ahora con el fuero constitucional no puede ser aprehendido por las autoridades locales hasta que sea removido.

“Los negocios y recepciones económicas de Cruz Pérez Cuéllar pueden alcanzar una responsabilidad penal. Cuando estaba Javier Corral en Unión Ciudadana, antes de que asumiera la candidatura, yo seguía con la denuncia contra Duarte y no tenía las condiciones para plantear nuevas denuncias, pero me consta que todo se quedó en el escritorio de Javier Corral y entiendo que ya llegando al gobierno obtuvo información más nutrida”, indicó.

Jaime García Chávez comentó que Unión Ciudadana fue el organismo que inició con los señalamientos en contra de la administración pasada, pero que nunca fueron colaboradores de la campaña de Javier Corral, a pesar de que lo invitaron a participar al interior del Gobierno del Estado.

“Yo no tengo nada que ver en la campaña de Corral, en Unión Ciudadana estuvieron Corral y Víctor Quintana, cuando Corral va por el PAN es cuando me separo, la lucha contra Duarte la iniciamos nosotros, pero nosotros no colaboramos con esa campaña para la gubernatura”, refirió al explicar el conocimiento de los actos de corrupción de varios de los involucrados.

