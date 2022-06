Abrirán módulo de regularización de autos "chuecos" en Namiquipa

En miras de dar mayor agilidad al proceso de regularización de vehículos extranjeros que circulan de manera ilegal en el estado, el Gobierno de la República a través del Registro Público Vehicular (Repuve) y de la delegación estatal de Programas para el Bienestar, anunciaron la apertura de un módulo para los trámites requeridos y con ello quitar la carga que actualmente tiene el único módulo existente la zona occidente ubicado en la ciudad de Cuauhtémoc.

En detalle, el delegado regional de Bienestar del Gobierno de México en la región Cuauhtémoc, Oscar Leos Mayagoitia, informó que esta acción se llevará a cabo en coordinación con el presidente municipal de Namiquipa, Óscar Barraza Robles, quien facilitará la biblioteca de la comunidad de El Terrero para la apertura del módulo.

Destacó que, con la incorporación de Bienestar, se refuerza el programa en colaboración con el Registro Público Vehicular y varias alcaldías para llevar a cabo un intenso operativo para concretar la regularización de vehículos que no han sido legalizados en todo el territorio estatal y evitar el "coyotaje" en los trámites.

Dijo que hasta el momento se han regularizado 24 mil 069 vehículos en toda la entidad que cumplieron todos los requisitos, es decir, que el vehículo sea de 2016 y años anteriores, que no tenga reporte de robo, que corresponda a la región de Norteamérica, que su ingreso a México tenga como fecha límite al 19 de octubre de 2021 como lo estable el decreto, que no sea un vehículo de lujo y no cuente con alguna otra característica que impida su regularización.

A la par de la apertura del módulo en Namiquipa, se anunció la suma de servidoras y servidores de la Nación en el proceso de regularización que se desarrolla en la ciudad de Cuauhtémoc, en donde se agregará un carril más, para la operación total de cuatro carriles en las instalaciones del Poliforo de Cuauhtémoc

Para ello, Municipio aportará equipo técnico y mobiliarios para regularizar aproximadamente 200 vehículos usados de procedencia extranjera que aún no cuentan con su importación definitiva, mientras que Servidores de la Nación se sumarán a la atención dirigida a los dueños de autos “chuecos”.

El llamado a la comunidad es en el sentido de evitar intermediarios o asociaciones, ya que el Gobierno Federal tiene el compromiso de llevar a cabo esta labor y el costo no debe ser superior a los 2 mil 500 pesos, por lo que se exhorta a denunciar cualquier abuso o acto de corrupción que pudiera presentarse en el proceso.