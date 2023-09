Actuará Municipio con autoridad: Oscar Cuán por centro de transferencia en Cuauhtémoc

Ante los constantes rechazos que vecinos de diferentes sectores de la ciudad de Cuauhtémoc han hecho al proyecto del centro de transferencia de basura, el Director de Servicios Públicos Municipales, Oscar Cuán Fong, afirmó que el Municipio deberá actuar con autoridad para establecer tan necesario centro, ya que de lo contrario el problema por la proliferación de basura se agravará conforme avance el tiempo.

Lo anterior luego de que el Presidente Municipal, Humberto Pérez Mendoza, difundiera la ubicación de un nuevo punto para el centro de trasferencia al poniente de la cabecera municipal, sitio en donde se corroboró que no generaría ningún conflicto para los habitantes de la zona.

A pesar de ello, un grupo de ciudadanos presentó su inconformidad de establecer el depósito de basura en ese sector, esto al igual que en los dos casos anteriores tanto en la colonia Reforma como en las cercanías del fraccionamiento Basaseachi.

Por más de una ocasión, el Director de Servicios Públicos trascendió la necesidad de contar con un centro de transferencia, ya que el desgaste del equipo en el traslado directo de los residuos al tiradero municipales es más frecuente, lo que ocasiona el aumento de gastos para su mantenimiento como la saturación de contenedores de basura.

¿➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Explicó que a diarios sufren averías hasta tres camiones recolectores, factor que impide cumplir con la ruta de recolección de basura en varias colonias, y con ello la proliferación de basura en la calle, lotes baldíos y arroyos, que son utilizados por pobladores como tiraderos clandestinos.

El servidor público aseveró que la oposición que se hace al centro de transferencia tiene tintes político-partidistas, ya que se ha corroborado la participación en protestas de personas ajenas a los sectores en donde se pretendía realizar la obra, mientras que los vecinos afirmaron desconocer el tema.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Vamos a tener que hacer un acto de autoridad para que en el lugar más idóneo poner el centro de trasferencia, por qué no hay de otra, esto no puede seguir así, porque los camiones ya de por sí muy viejitos, no aguantan el trabajo diario”, expresó Cuán Fong.

Al rechazar el tercer punto previsto para la unidad de transferencia, Oscar Cuán indicó que existen otras tres alternativas más, mismas que se evalúan para determinar si reúne los requisitos para tan importante proyecto.