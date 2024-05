Afecta a manzaneros de Cuauhtémoc el ingreso de fruta estadounidense

Productores manzaneros de la región de Cuauhtémoc se mostraron preocupados por el ingreso de miles de toneladas de manzana proveniente de Estados Unidos, lo que ocasiona una competencia desleal por los bajos precios de la fruta extranjera, que impide la colocación de la manzana nacional de la cosecha del año anterior que se tiene en los respectivos frigoríficos.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Manzaneros de Cuauhtémoc, Alejandro Bordas Beltrán indicó que los fruticultores del vecino país del norte tienen un exceso de producción de manzana, por lo que al cubrir el abasto de su país, toman la alternativa de comercializar la fruta en México.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Lo anterior ocasiona graves daños a la economía de los productores nacionales, al no poder competir con los bajos precios de la manzana extranjera, ya que aseguró que estos no se fijan que existe producción en México que no se logra colocar por la invasión de grandes cantidades de manzana de Washington.

“Tenemos producción almacenada, y aunque seamos un sector altamente productivo, nuestra producción todavía no satisface el mercado nacional, por lo que sí nos están pegando a la hora de que importan manzanas por debajo del costo”, expresó Alejandro Bordas.

Agregó que la competencia desleal, aunado a la crisis por la sequía y cambios climáticos, son factores que dañan gravemente al sector primario, del cual depende la economía de regiones como la de Cuauhtémoc.

Ante las condiciones adversas, el líder de los manzaneros dijo que actualmente la Unión Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua (UNIFRUT) analiza alternativas para evitar mayores daños por el ingreso de manzana extranjera sin tener que implementar el dumping, y poder apoyar a los manzaneros nacionales.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Urge fortalecer el sector con acciones de parte de gobierno que nos beneficie para seguir produciendo, para seguir siendo el detonador de la economía, porque lo sabemos aquí en la región son las manzanas, es el maíz, es la ganadería quienes contribuyen al crecimiento económico del estado de Chihuahua”, refirió Bordas Beltrán.

A la par de las acciones para evitar conflictos mayores por la importación de manzana, Alejandro Bordas indicó que se mantiene atención especial en el presente ciclo frutícola, esto ante los cambios de clima, sobre todo por altas temperaturas que desde los últimos años afecta más al sector productivo que el frio