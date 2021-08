Al gobierno no le gustan los gremios fuertes: Luis Corral

Cuauhtémoc, Chih.- Luis Corral aseguró que a los gobiernos no les gustan las empresas fuertes y subrayó que el Gobierno Federal en este momento, con los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), quiere controlar al cuarto poder, como se denomina a la prensa.

“Al gobierno no le gusta que haya gremios fuertes, empresarios unidos. Los gobiernos no generan empleo (a excepción de los que dan a los burócratas), no están generando riqueza”, expresó.

Llamó a los empresarios a unirse y exigir a los gobiernos que hagan bien las cosas. “La democracia, por supuesto, no se agota en las urnas, no se agota con ir a depositar el voto, si creemos eso estamos fregados”.

El director de Grupo La Norteñita, dijo en su plática “El empresario y la política”, que parte de lo que vivimos como sociedad, es porque hemos dejado que los gobiernos hagan las cosas como mejor les parece.

Por lo anterior, dijo a los presentes que como iniciativa privada deben tomar un papel activo en resolver las cosas que los gobiernos no pueden, y, a su punto de vista, “se requiere forzosamente de la participación de la ciudadanía y de las empresas”.

“Mientras no tengamos un país donde haya igualdad de oportunidades en cuatro áreas, no vamos a salir de fregados. La primera: la igualdad en la educación. No es posible que haya escuelas públicas donde salen niños de primaria que apenas saben leer y hay escuelas privadas de las que salen con una preparación de nivel mundial”, dijo.

Agregó que nuevamente el Tecnológico de Monterrey es la institución más sobresaliente en Latinoamérica, lo que tiene un costo muy alto. Por otra parte, las escuelas públicas no están disponibles para todos.

Otra área, dijo, es la salud, mencionando que la medicina está únicamente al alcance de quien la puede pagar.

En tercer lugar, agrego, está la falta de oportunidades de trabajo. “A veces lamentablemente en nuestro país, el color de piel, o el género (ser mujer) sigue siendo un obstáculo para poder escalar a mejores trabajos. Nos discriminan o discriminamos”.

En cuarto lugar puso a la justicia. “Vivimos en un país donde está disponible únicamente para aquel que puede pagar un buen abogado”.