Aumenta el número de basureros clandestinos en Cuauhtémoc

El número de basureros clandestinos en la ciudad de Cuauhtémoc va en aumento, al denunciarse por vecinos de colonias ubicadas en la periferia de la cabecera municipal el uso tanto de lotes baldíos como de arroyos, para el depósito de todo tipo de residuos que son factor de contaminación y obstrucción de los caudales de agua.

Llantas, escombro, plásticos, colchones, hasta sillones, son parte de la basura que las personas arrojan en terrenos en desuso que están muy cerca de la zona habitacional, incluso existen puntos en donde se depositan restos de automotores, sin que hasta el momento, la autoridad haya intervenido para sancionar a los responsables de ello.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Colonias como la Tierra y Libertad, ubicada al poniente de la cabecera municipal, es en donde existe un conflicto mayor, ya que a diario se aprecia una cantidad importante de basura, lo que preocupa al hacerse esta mala práctica en arroyos, mismos que al obstruirse, pueden ocasionar su desbordamiento en caso de una copiosa lluvia.

Recordaron que en el año 2022 se presentaron una serie de contingencias en el sector del Barrio Delicias, al desbordarse el arroyo de San Jorge, esto, ante la obstrucción del canal de desagüe por exceso de basura, dejando a decenas de familias damnificadas.

Al no ser la primera ocasión que esto sucede, vecinos de la colonia Tierra y Libertad solicitaron la intervención de las autoridades para establecer medidas drásticas en contra de quienes ocasionen daños al medio ambiente, además de establecer acciones para retirar la basura de estos sitios antes de alguna contingencia.

Incluso los denunciantes calificaron como incongruente la actitud de algunos ciudadanos que se oponen a la colocación de una unidad de transferencia de basura en puntos específicos, mientras que no dicen nada o actúan para exigir no haya más basureros clandestinos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Debido a lo anterior, el conflicto del tema de la basura se torna cada vez más complicado, ya que se han presentado actos vandálicos hacía contenedores de gran capacidad de almacenamiento de basura, con los que la Presidencia Municipal busca atender la problemática de recolección de residuos.

No obstante, los ciudadanos inconformes señalan que las malas prácticas de tirar basura en lotes baldíos y arroyos, no es por la falta de atención de las autoridades, sino de una anticultura de algunos pobladores que no les importa el daño que ocasionen al medio ambiente.