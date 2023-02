Avanza investigación sobre despensas acaparadas por una persona en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc. - Tras más de dos meses de denunciarse supuestas irregularidades en la entrega de despensas pertenecientes a la Presidencia Municipal de Cuauhtémoc, el Secretario Municipal, Rafael Cavazos Aragón, indicó que el Órgano Interno de Control que investiga el caso, podría establecer algún veredicto a más tardar en el mes de marzo del presente año, esto luego de que se agoten las etapas del proceso.

Es de recordar que, en el mes de noviembre del año 2022, se presentó una denuncia que señalaba la cantidad de más de una decena de despensas municipales en posesión de una sola persona, quien, al conocer la queja en su contra, publicó un video en redes sociales en las que corroboraba tener dichos apoyos para entregarlos a familias en situación de pobreza de la región serrana.

Lo anterior dio pie a una investigación por parte del Órgano Interno de Control, para determinar a los responsables de haber otorgado a una sola persona las despensas, o en su caso aclarar los rumores de la supuesta venta de apoyos públicos por parte de empleados municipales.

Como parte del proceso de investigación, integrantes del Órgano de Control optaron por encargarse del programa de entrega de despensas para determinar si existe alguna anomalía en el proceso, encontrando que no estaban en la lista de beneficiarios alrededor de 400 paquetes alimentarios, esto correspondiente al lapso de 4 meses.

No obstante, al indagar sobre el faltante de tan importante cantidad de despensas, se determinó que esto obedece a los criterios aplicados principalmente por los encargados de los Centros Comunitarios en donde se entregan personalmente las despensas, ya que al no acudir las familias enlistadas a recoger su apoyo, este se otorgaba, tras determinado tiempo a personas que ameritaban del alimento, quienes al tratarse de familias humildes y presumiblemente no contar con alguna identificación, no se acreditaba su entrega.

Al continuar con el proceso, el área de investigación señaló directamente a cuatro personas quienes, por su relación directa en el programa, deberán aportar los elementos de prueba necesarios para determinar si existió dolo al facilitar despensas a una persona para entregarlos a otros beneficiarios, en dado caso tratarse de los propios beneficiarios los responsables de vender el apoyo que otorga la autoridad municipal tras un estudio socioeconómico.

Al generar polémica por la posesión de determinada cantidad de despensas en una sola persona, que incluso ha dado pie a señalar el robo de despensas, el funcionario municipal pidió evitar adelantarse a los juicios, ya que no se puede asegurar que exista un delito hasta que las pruebas demuestren lo contrario.

Sobre el particular, el Director de Desarrollo Social, Miguel Ángel Holguín, dijo que los diversos programas que maneja la Presidencia Municipal cuentan con métodos para evitar malos manejos de los recursos públicos, por lo que se espera la aclaración correspondiente luego de que el Órgano de Control dé su veredicto.

Asimismo, pidió a los generadores de opiniones más objetividad para no afectar a familias que son investigadas al respecto, ya que no se puede adelantar juicios hasta que se demuestre lo que en verdad sucedió.