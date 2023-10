Bloquean la carretera federal Gran Visión; exigen que sea reparada

A pesar del acercamiento que representantes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Trasporte (SICT) del Gobierno Federal, hicieron con pobladores del seccional de Tomóchi, municipio de Guerrero, para disuadirlos de bloquear la circulación vehicular de la carretera federal Gran Visión, los manifestantes llevaron a cabo su cometido cerrando el paso vehicular.

Para ello más de un centenar de personas a bordo de una cantidad importante de automotores, arribaron hasta el punto conocido como Las Antenas, desde donde impidieron el paso de vehículos de carga, particulares y de transporte de personal de minas, haciendo la excepción con ambulancias y adultos mayores.

Al respecto, Rubén Solís, habitante de Tomóchi, explicó que se trata de una manifestación pacífica, pero a la vez de presión para que el Gobierno Federal cumpla el compromiso de restaurar la muy dañada carretera, esto al ser factor de accidentes fatales.

Aseveró que, desde el 15 de septiembre del 2022, se hizo el compromiso de restaurar la rúa federal, esto luego de llevar a cabo un bloqueo similar al del presente año, cumpliendo por parte de las autoridades con una parte del compromiso, ya que se dio mantenimiento únicamente al tramo de la Junta hasta San Pedro en el municipio de Guerrero.

A pesar de dar más de un año de tiempo para que se efectuaran los trabajos en la citada carretera, funcionarios federales fueron omisos a las quejas de los ciudadanos, lo que originó que una vez más tomarán la decisión de cerrar la carretera.

Respecto al acercamiento que sostuvo Roberto Corral Ordóñez, Residente de la SICT, Rubén Solís declaró que no se haría ningún acuerdo con funcionarios de segundos nivel, esto ante la experiencia vivida el año pasado, aseverando que debe ser el Director General de la SICT, Sergio González Rojo, quien debe atender a los inconformes.

A la vez, dijo que no habrá ningún acuerdo por escrito al existir ya uno que se firmó el año anterior, el cual no tuvo validez al no cumplirse el compromiso. Por lo tanto, afirmó que la única forma en que se retire el bloqueo, es que se cuente con la maquinaria en el lugar para constatar que en verdad se realizarán los trabajos de restauración.

De acuerdo a pobladores de Tomóchi, las pésimas condiciones de la carretera Tomóchi-Basaseachi, ha originado una serie de accidentes fatales, señalando que el más reciente ocurrió cuando turistas provenientes de ciudad Juárez sufrieron una salida de camino en el camión que los llevaría al centro recreativo Basaseachi, en el cual hubo varios heridos.