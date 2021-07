Con poemas en español, rarámuri y alemán, convergen las tres culturas

La poeta y escritora María Dolores Guadarrama encabezó la presentación del proyecto colectivo “Nosotros los extranjeros”, con el apoyo de niños rarámuris de la primaria Venancia Vidal y la artista menonita Verónica Enns, quienes leyeron obras de Guadarrama en su lengua materna.

Enns destacó que rarámuris y menonitas tienen muchos símbolos que terminan siendo comerciales, pero que en nada benefician a la cultura.

El evento se realizó como parte del XVIII Festival de las Tres Culturas, en el Teatro de Cámara, donde fue presentado un documental con poesía, imágenes y testimonios de maestras tarahumaras que hablaron de la importancia de seguir educando a los niños con la lengua rarámuri.

Raúl Kigra, fotógrafo que participó en la realización del material cinematográfico, comentó que este proyecto nació del corazón de la maestra María Dolores y lo compartió con mujeres creadoras y educadoras.

“A pesar de todo lo que significa el sistema que todos conocemos: machismo, patriarcado, vorágine del consumismo; ellas todos los días salen adelante por sus sueños, por estos niños que están aquí, para mostrarles que hay muchas cosas buenas que ver hacia adelante, que perciban esa hermandad de las culturas, que sepan que es muy fácil llegar a platicar con los mestizos y menonitas. Siempre ha habido barreras, hasta que nos muramos, pero en nosotros está y se da día a día el rompimiento de las mismas”, expresó.

María Dolores Guadarrama reflexionó que aunque habitamos, localmente, un mundo de tres culturas, no nos conocemos. Destacó la presencia de niños rarámuris en el escenario y la presencia de gente mestiza que le apuesta a la educación, a pesar de la pandemia y distintas necesidades.

Agradeció a Jairo Sifuentes la producción del documental.

El poema central del evento fue: “Rostros que por el sol, se parecen al fuego. Más allá, otros que de tan blancos, parecieran del color de la luna. Brillan en el inmenso territorio, bajo el contraste seco y verde brillante de la tierra ocupada, y así oscilamos entre velos, no sabemos los unos de los otros. No señores, no entendemos sus lenguas. Pareciera que en nuestros dominios somos nosotros los extranjeros”.