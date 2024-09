Construcción en la Catedral de San Antonio en Cuauhtémoc genera opiniones encontradas

El desarrollo de una construcción en la parte trasera del predio donde se ubica la Catedral de San Antonio en la ciudad de Cuauhtémoc, ha dado origen a diversos comentarios tanto en contra como a favor por parte de diferentes sectores de la región, en los que destaca la acusación a la Diócesis Cuauhtémoc-Madera de omitir la instrucción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

A través de un escrito enviado por el INBAL al encargado del área de Cultura en la administración de Carlos Tena Nevárez, se estableció por parte de la dependencia federal que cualquier cambio a la infraestructura de la Catedral debería ser autorizado por el INBAL, esto al ser patrimonio cultural.

Te puede interesar: Presenta Alcalde de Santa Bárbara su Tercer Informe de Gobierno

Lo anterior sucedió luego de que la Diócesis Cuauhtémoc-Madera demoliera las antiguas instalaciones de las oficinas parroquiales ubicadas en la parte trasera de la Catedral, con el propósito de construir nuevas instalaciones.

Sin embargo, al tener conocimiento de que el templo es patrimonio cultural se solicitó información al INBAL, quien determinó no autorizar ningún tipo de construcción en dicho predio, destacando que administraciones municipales anteriores entregaron un inmueble a la Diócesis para el funcionamiento de sus oficinas.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Años después de ello, llamó la atención las labores de construcción en el lote ya citado, para lo cual el Presidente Municipal, Elías Humberto Pérez Mendoza, dijo tener información de que el INBAL otorgó el permiso a la Diócesis tras un nuevo intento de realizar la construcción.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

No obstante, integrantes de grupos culturales y conocedores en el tema de urbanización, insistieron en que no se debe construir en el predio de la Catedral al ser un ícono cultural, refiriendo que el templo no es propiedad de la iglesia católica sino del pueblo de Cuauhtémoc.

Chihuahua Limpian drenes pluviales y reparan rejillas para evitar inundaciones

Al respecto, el alcalde dijo que el tema no se debe polemizar al existir el proceso legal para ejercer acciones de renovación en el predio, destacando que sería algo grave si la Diócesis hiciera algo indebido por lo que existe garantía de que se hicieron los respectivos trámites y se obtuvo la autorización por las instancias correspondientes.

“Tenemos que apostarle a una postura de entendimiento, no vamos a perder el tiempo en discusiones vanas, en el caso de la Catedral existen las evidencias que existe el permiso correspondiente, son temas complicados, pero no para que nos pongan a dedicar un tiempo que lo podemos aprovechar en otras cosas para el bien de Cuauhtémoc”, puntualizó el edil.