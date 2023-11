¡Cuida tu aguinaldo! Alertan por repunte de robos y estafas

Ante la llegada de la temporada en la que aumenta la cantidad de circulante en la región de Cuauhtémoc por la liberación de recursos por diversos rubros, la Dirección de Seguridad Pública Municipal en conjunto con la Fiscalía zona occidente, lanzaron una alerta a la población en general por los riesgos que implica el manejar dinero en efectivo, lo que es factor del aumento de estafas y extorsiones telefónicas en diferentes modalidades, así como los robos con violencia.

Autoridades señalaron que, a partir del anuncio hecho por el gobierno federal de la entrega de los programas de apoyo social a distintos grupos de la localidad, las denuncias por robo han aumentado, en los que las principales víctimas son adultos mayores que reciben el pago de su pensión universal.

En el caso más reciente, un hombre de 73 años de edad, fue víctima de robo con violencia al estar en los sanitarios del Hospital de zona del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde dos sujetos lo despojaron de 14 mil pesos en efectivo.

Lo anterior prendió los focos rojos de las autoridades, quienes lanzaron la alerta a la población, ya que además de los asaltos o robos con violencia, existen otro tipo de delitos en los cuales las personas pueden ser afectadas en su economía.

Entre otras situaciones, la Fiscalía zona occidente advirtió sobre personas que dicen ser de origen centroamericano, los cuales están pasando en los negocios de la zona centro solicitando dinero para un menor de edad que supuestamente está enfermo y requiere hospitalización, lo cual es mentira.

Aunado a ello, el número de intentos de extorsión vía telefónica, aumentaron de manera exponencial, al igual que el número de víctimas, en las que se reporta el caso de una mujer menonita que depositó 140 mil pesos tras recibir amenazas de un supuesto grupo criminal, hecho que no se ha denunciado formalmente ante la Fiscalía.

Ante la serie de perjuicios, sobre todo a los adultos mayores, las autoridades hacen las siguientes recomendaciones: No traer grandes cantidades de dinero; no andar solos o por lugares solitarios; no confiar en personas que quieran “ayudarle” y en cualquier situación irregular o sospechosa, llamar al 911.

Debido al aumento de daños a la economía de las familias cuauhtemenses, se anunció el reforzamiento de la vigilancia en el sector comercial de la ciudad por diferentes corporaciones policiacas, esto anticipando la campaña que se establece cada año para la seguridad en las compras por el programa nacional de “El Buen Fin”.