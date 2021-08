Dejan a asociaciones civiles en Cuauhtémoc sin recursos de Estacionómetros

Los representantes de las asociaciones civiles han señalado que el área de Estacionómetros fue creada esencialmente para apoyarlas, sin embargo su razón de ser cambió y ahora todo lo que depositan los cuauhtemenses en los aparatos, se va a otros fines como paraderos, la plaza, árboles, canchas para escuelas, entre otros.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El mes pasado las organizaciones “tronaron” contra el Municipio porque no se cumplió con la entrega de una partida que estaba asignada en el Presupuesto de Egresos. La justificación del alcalde Romeo Morales fue sencilla: no hay dinero. No obstante, ante la insistencia de las ac’s, les dieron la esperanza de asignarles recurso de lo que recauda Estacionómetros.

Lo anterior a petición de las propias asociaciones, lo que se expuso en una reunión con el Alcalde y el Consejo de Estacionómetros, a quienes se entregó un oficio formal. La respuesta definitiva se las darían esta semana.

En el oficio que firma Martín Córdova Hernández, representante de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de Cuauhtémoc, se menciona que por la suspensión repentina del apoyo, se vieron afectados niños, niñas, mujeres y menores con cáncer, adolescentes y jóvenes en situación de maltrato, familias de escasos recursos, personas enfermas de adicciones diversas, adultos mayores en resguardo por abandono, personas con discapacidades variadas, así como temas educativos y culturales.

Subrayan tener conocimiento de que el Consejo Municipal de Estacionómetros cuenta con solvencia ecnómica, por lo que solicitan se autorice un apoyo extraordinario para a través de las organizaciones mejorar la calidad de vida de miles de personas. A cambio se comprometen a dar un informe detallado de en qué se gastarán el recurso; de lo contrario las asociaciones que no cumplan con esta obligación, deberán regresar el dinero.

En Cuauhtémoc son alrededor de 86 organizaciones y a esta Red pertenecen unas 22. Entre 8 y 9 siguieron recibiendo apoyos de hasta 40 mil pesos, de acuerdo con Córdova, no obstante la mayoría fueron descartadas.

Indicó que Estacionómetros quedó de revisar sus estatutos para ver la posibilidad de apoyarlos y la respuesta se las harán llegar a través de la Regidora de Asociaciones Civiles.