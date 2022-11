Denuncian alumnas del CBTA 90 de Cuauhtémoc presunto acoso sexual por parte de docentes

Un grupo de alumnas del Centro de Bachillerato Tecnológico número 90 (CBTA) de ciudad Cuauhtémoc, llevaron a cabo una marcha con el fin de denunciar supuestos casos de acoso sexual cometido por parte de personal docente, actos que las manifestantes afirman, se registra desde hace varios años sin que directivos del plantel tomen cartas en el asunto.

Aprovechando el día de asueto, el grupo de más de una decena de estudiantes se establecieron en el monumento a Cuauhtémoc en donde reclamaron por justicia al insistir que existen testimonios de algunas generaciones de alumnas que fueron víctima de acoso sexual por parte de catedráticos de quienes omitieron mayores datos.

Lo anterior surgió luego de que semanas atrás al interior del plantel se expusieran quejas por hostigamiento en contra de alumnas de distintos grados, quienes optaron por presentar su denuncia primeramente ante directivos del CBTA 90, así como la colocación de cartulinas con los señalamientos explícitos del acoso.

No obstante, la respuesta del personal docente fue de que se trataba de una mentira y de que se carecía de pruebas para sustentar las quejas, por lo que las afectadas acudieron ante la Fiscalía Especializada de la Mujer a interponer la querella correspondiente, pero también el caso fue rechazado al argumentar la falta de elementos de prueba.

Al no encontrar la atención a sus denuncias, un grupo de alumnas de diferentes semestres así com ex estudiantes del CBTA 90, decidieron hacer público el problema al surgir que desde hace varios años existe este tipo de conductas inadecuadas por parte de algunos profesores, pero por temor no se interpusieron las demandas en tiempo y forma.

Luego de conocer que el acoso sexual es un acto que al parecer se practica desde hace tiempo, el grupo de jovencitas afectadas afirmaron que seguirán con el desarrollo de acciones necesarias hasta que se haga justicia, ya que además de ser ignoradas, personal del plantel ha retirado las cartulinas de las denuncias para sustituirlas con folletos en los que se desmiente la supuesta práctica de acoso sexual.

Al buscar por parte de el Heraldo la versión de directivos del CBTA 90, se dio a conocer que fueron convocados a una reunión en la capital del estado, por lo que será posterior a ello cuando se acepte la réplica de la denuncia expuesta por alumnas y ex alumnas del reconocido plantel educativo, el cual, cabe destacar, se ha distinguidos desde hace años como un Centro de Bachilleres distinguido por los logros obtenidos a nivel nacional en rubros académicos, culturales y deportivos.